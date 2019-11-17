伊朗漲油價50%、實施配給 各地爆示威抗議至少2死
2019-11-17 10:08
聯合報 編譯季晶晶
／即時報導
英國廣播公司報導，伊朗政府15日意外宣布將提高汽油價格並施行定量配給後，伊朗各地爆發示威抗議，至今至少兩人死亡。
因為政府減少補貼，油價大漲至少50%。根據新措施，每位車主每月可用每公升1.5萬里爾（約台幣4元）的價格購買60公升汽油，超過配額後，每公升油價是3萬里爾。
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主管機關說，補貼油價的錢要挪去發現金補助給低收入戶。
由於美國決定退出2015年伊朗核協議，重新對伊朗實施嚴格制裁，伊朗經濟已受創深重。如今油價高漲，更讓民眾覺得日子過不下去。
根據官媒伊朗通訊社（IRNA），中部城市錫爾詹的抗議活動造成1人死亡、多人受傷。示威民眾據報15日攻擊儲油倉庫並嘗試縱火時，和警方發生3起衝突。西南部城市貝赫貝漢也有另外1人死亡。
上傳網路的影片顯示，德黑蘭的汽車駕駛在高速公路上停車阻斷交通，高呼口號要警察支持他們。其他城市也有數十名憤怒車主熄火棄車擋住車流。網路另流傳安全部隊與民眾發生衝突，以及數座城市的銀行遭縱火的影片。
除首都德黑蘭之外，受示威抗議活動影響的還有西部城市克爾曼沙赫、中西部的伊斯法罕、西北部的大不里、北部的薩里和卡拉季、西南部的設拉子和布什爾，以及中部的雅茲德。
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