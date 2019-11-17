歐元會升會貶？接下來看這幾個指標...

2019-11-17 00:38 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



歐元對美元匯率周五（15日）收在1.1052美元兌1歐元，升值0.27%，一周來漲0.3%。野村預測，歐元匯率今年底會在1.10美元左右徘徊，但明年底前有望上揚約5%至1.16美元。彭博資訊的經濟學者也看好歐元明年走勢，尤其是上周公布的德國投資人信心指數觸及半年最高，且中國大陸10月製造業訂單以六年多來最快速度增長。

至於歐元的走勢可從幾個跡象或指標推測：

--歐元區製造業景氣：歐元區11月製造業採購經理人指數（PMI）初值定下周五（22日）發表，這項數據可幫助投資人判斷歐元區經濟是否正朝向更強健的復甦道路前進，或者近來的正面訊號只是曇花一現。

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製造業PMI被預測將透露出歐元區的經濟走向穩定，野村國際報告表示，更廣泛的復甦訊號將能讓歐元持續走強至明年。

--歐洲央行（ECB）動向：一來是歐洲央行新掌門拉加德下周五也將發表演說，任何鴿派訊號都可能鼓勵投資人押注歐元走低。但鑒於拉加德才剛上任，此時做出任何大舉偏離現行政策暗示的機會很低。同時，其他決策委員會成員上周紛紛指出，ECB並不急著進一步擴張貨幣刺激措施。最後，ECB前總裁德拉基任內最後一場決策會的會議紀錄也將公布，投資人可多留意官員當時對購債比率與分配的討論。