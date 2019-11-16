拉下貝佐斯 比爾蓋茲重回全球首富寶座

2019-11-16 18:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



微軟創辦人比爾蓋茲15日身家超越亞馬遜創辦人貝佐斯，成為世界首富，睽違逾兩年再度奪回這個寶座。

蓋茲重登首富，可能與上月25日微軟擊退最被看好的亞馬遜、奪得美國國防部100億美元雲端運算合約有關。根據彭博億萬富豪指數，自國防部宣布獎落誰家後，微軟股價上漲4%，蓋茲身價來到1,110億美元，亞馬遜股價下跌約2%，貝佐斯身家淨值減至1,087億美元。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

上個月亞馬遜公布兩年來單季獲利首度下降後，蓋茲的身家在盤中短暫超越貝佐斯，但後來亞馬遜股價收復部分失土。追蹤全球前500大富豪身家的彭博億萬富豪指數，於每日美股收盤時更新。

微軟股價今年來大漲48%，提升蓋茲所有的1%股權的市值。蓋茲其他的財富來自賣股，以及多年來家族辦公室Cascade所做的投資。

如果貝佐斯沒有和元配麥肯琪離婚，還會更富有。貝佐斯夫婦在1月時宣布分居，7月時麥肯琪拿到雙方四分之一的亞馬遜持股。麥肯琪的身家在15日時跌至350億美元。

另一方面，蓋茲如果不是大舉投入慈善事業，可能永遠不會將首富寶座拱手讓人。蓋茲從1994年起，捐獻逾350億美元給蓋茲基金會。

蓋茲最近也分享對富人稅的看法，透露自己已支付超過100億美元的稅金。許多民主黨總統參選人，包括麻州參議員華倫在內，都提議開徵富人稅。

蓋茲表示：「若要我付200億美元的稅金，那我可以接受，但當你說我要付1,000億美元時，我得計算一下，看我還剩多少錢。」