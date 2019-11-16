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拉下貝佐斯 比爾蓋茲重回全球首富寶座

2019-11-16 18:29經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

微軟創辦人比爾蓋茲15日身家超越亞馬遜創辦人貝佐斯，成為世界首富，睽違逾兩年再度奪回這個寶座。

蓋茲重登首富，可能與上月25日微軟擊退最被看好的亞馬遜、奪得美國國防部100億美元雲端運算合約有關。根據彭博億萬富豪指數，自國防部宣布獎落誰家後，微軟股價上漲4%，蓋茲身價來到1,110億美元，亞馬遜股價下跌約2%，貝佐斯身家淨值減至1,087億美元。

上個月亞馬遜公布兩年來單季獲利首度下降後，蓋茲的身家在盤中短暫超越貝佐斯，但後來亞馬遜股價收復部分失土。追蹤全球前500大富豪身家的彭博億萬富豪指數，於每日美股收盤時更新。

微軟股價今年來大漲48%，提升蓋茲所有的1%股權的市值。蓋茲其他的財富來自賣股，以及多年來家族辦公室Cascade所做的投資。

如果貝佐斯沒有和元配麥肯琪離婚，還會更富有。貝佐斯夫婦在1月時宣布分居，7月時麥肯琪拿到雙方四分之一的亞馬遜持股。麥肯琪的身家在15日時跌至350億美元。

另一方面，蓋茲如果不是大舉投入慈善事業，可能永遠不會將首富寶座拱手讓人。蓋茲從1994年起，捐獻逾350億美元給蓋茲基金會。

蓋茲最近也分享對富人稅的看法，透露自己已支付超過100億美元的稅金。許多民主黨總統參選人，包括麻州參議員華倫在內，都提議開徵富人稅。

蓋茲表示：「若要我付200億美元的稅金，那我可以接受，但當你說我要付1,000億美元時，我得計算一下，看我還剩多少錢。」

如果以蓋茲15日的身家計算，大概剩下100億美元。

比爾蓋茲。路透。
比爾蓋茲。路透。
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貝佐斯國防部比爾蓋茲

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