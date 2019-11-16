美股下一站：道瓊指數上3萬點？

2019-11-16 18:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



過去一周來，美國股市三大指數又紛紛登上歷史新高峰，道瓊工業指數16日收盤漲破28,000點大關，已有分析師再度喊出「道瓊3萬點非夢事」。

巴隆周刊（Barron's）報導，著名空頭暨避險基金Seabreeze Partners Management創辦人卡斯（Doug Kass）表示，一定有某種外部力量，持續把美股推上更高價位。在道瓊指數攻克28,000點大關後，所謂「道瓊上3萬點」，就顯得不再那麼高不可攀。

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不可思議的是，美股這波漲勢不畏國內政治鬥爭，也無懼全球地緣政治情勢緊張，依舊繼續向前衝。此刻眾院正舉行彈劾聽證會，股市照漲不誤。或許投資人是看準即使民主黨掌控的眾議院表決通過彈劾美國總統川普，到頭來共和黨控制的參議院仍會判定川普無罪。

那麼，美股創新高的背後推力，是企業盈餘利多嗎？或許也不是。

BCA Research首席美國投資策略師Doug Peta說：「檢視標普500指數價位與標普500成分股企業盈餘之間的相互關係可知，盈餘對近期指數表現的影響微乎其微。」長遠來看，盈餘與股價是連動的，但景氣循環力量更具支配力。他斷定，從貨幣政策，可洞悉未來盈餘與本益比的走向。

就這點而言，美股展望是看好的。聯準會（Fed）已一連三次降利率，同時在市場挹注大量流動性，以緩和之前縮減資產負債表造成的資金短缺壓力，儘管短期內Fed貨幣政策可望按兵不動，利率仍可望維持在低檔很長一段時日，與全球主要央行做法一致。

凱投宏觀資深美國經濟學家Michael Pearce指出，在世界各國央行實施低利率政策的同時，「全球經濟大環境也開始改善，是18個月來首見」，不僅因為美中達成貿易協議的希望增濃，也因為經濟衰退風險已降低。本季經濟成長季增年率或許會趨緩到1%，但陷入衰退的可能性已縮小。

同時，高盛經濟學家David Mericle指出，金融超載（financial excesses）風險也尚稱溫和。商業不動產風險已降低，反映價格漲幅趨緩和租金好轉；企業債務水準相對於國內生產毛額（GDP）而言仍偏高，但若與盈餘和資產相比，情況就比較佳。他說：「這些指標都未達到觸動警鈴的地步，即使對高收益債發行商而言也是如此。」聯邦政府債務方面，赤字升至1兆美元，對華府或華爾街來說，都不再是值得大驚小怪的事了。