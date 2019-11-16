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美國能源股有多慘？ 標普500能源股總值不如蘋果

2019-11-16 16:14經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美國能源股表現悽慘，據美國銀行（BoA）彙整資料，光是蘋果公司的市值，便高於標普500能源股指數成分股所有公司總市值。

彭博資訊彙整資料顯示，目前蘋果公司市值估為1.167兆美元，標普500能源股總市值估為1.125兆美元，這些能源公司，包括埃克森美孚、雪佛龍、康菲（Conoco）等大型石油公司。

短期商品價格波動與化石燃料的前景的長期不確定性相較之下，能源產業吸引投人更加不易。標普500能源股指數今年以來累計上漲3%，遠不如大盤的上漲23%，也比不上油價的漲勢。不過，對某些人來說，這或許代表買進的機會，包括公司高管以及企業回購自家股票。

標普500能源股總市值不如蘋果。 彭博資訊
標普500能源股總市值不如蘋果。 彭博資訊
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