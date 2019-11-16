科技人炒高加州房價 蘋果、臉書、谷歌出千億解決危機

2019-11-16 15:28 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



在加州，一般人買得起的住宅嚴重短缺，蘋果、臉書和谷歌等矽谷的大科技公司承諾拿出數十億美元減緩危機，但倡議人士說，由於危機太大，這些科技大咖承諾投入的錢只是杯水車薪。

倡議人士說，歡迎科技公司近幾周宣布將投入逾45億美元（台幣1372億元）解決危機，特別值得注意的是這些公司的爆炸性成長助長了房價的推升。當地的雇主也發現，要吸引和留住員工，需要更多買得起的住宅。

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但住宅專家說，只有錢不能解決問題，因為真正的解決方案有幾個要件，包括地方政府放寬郊區的土地用途劃分規定和建案核准規定、未來十年建商積極建新屋、大眾運輸有更多選擇，以及更多的房型選擇。

矽谷住宅信託公司執行長佐克（kevin Zwick）指出：「我不認為宣布出錢的科技公司真的認為，只靠他們的貢獻就能解決住宅危機。這不能解決全部問題，但他們的加入是解決危機重大、正面的一步。」

佐克說，加州灣區的平均房價現在近100萬美元（約台幣3050萬元），加州的住宅危機有多重原因。

首先，灣區大型科技公司雇用成千上萬人，支付比一般高的薪水，這些科技人的湧入，推升了矽谷的人口和房價。建屋成本也上漲，建商沒有意願建新公寓和住宅。

非營利組織Transform的公關主任艾昂斯（Edie Irons）表示：「過去幾年灣區增加了50萬個工作機會，但只增加了5萬間住宅。」

聖荷西和舊金山的科技人2018年平均年薪超過11萬1000美元（台幣338萬元），而非科技人的平均年薪約為7萬6000美元（約台幣232萬元）。灣區的平均房價從1997年的24萬5000美元，漲至2018年的99萬5800美元。

一些矽谷的大雇主承諾協助解決住宅危機，谷歌6月宣布拿出10億美元，臉書10月也承諾拿出10億美元，蘋果11月表示將拿出25億美元。

谷歌將把其價值7.5億美元的土地從商業區變更為住宅區，地方政府至少可建1萬5000間新屋，其中包括適合中、低收入家庭的房價。

臉書表示，將以2億2500萬美元在門洛公園市（Menlo Park）其擁有的土地上建1500間新屋，另外2500萬美元在聖馬刁（San Mateo）和聖塔克拉拉（Santa Clara）建造教師住宅。