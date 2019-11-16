挪威郵輪「安可號」擁賽車道、激光槍賽場 如置身城市

2019-11-16 14:12 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



挪威郵輪公司的第17艘郵輪「挪威安可號」（Norwegian Encore）上周在美國紐約首次亮相，17日起每周日將從邁阿密港出發，提供為期七天的加勒比海航線服務。

安可號屬於船隊旗下「Breakaway-Plus」級別的第四艘也是最後一艘船，總噸位為16萬7800噸，可容納約4000名乘客，坐擁多項郵輪界前所未有的非凡設施。澳洲新聞網報導，登上這艘價值10億澳元（約台幣200億元）的安可號上，有如置身在一座巨型城市，而非一艘郵輪。

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安可號在頂層甲板設計許多刺激的娛樂設施，包括近335公尺、多達10個彎道的海上最長卡丁車賽道，還有一個大型戶外激光槍賽場，結合虛擬實境技術和兩個立體水道。

另外，位在室內的虛擬電子遊戲場Galaxy Pavilion佔地3048平方公尺，內有多樣化的歷險虛擬實境遊戲，包括搭乘吉普車穿越恐龍世界、穿梭虛擬迷宮、踢足球和打怪等。

白天流連完各式遊樂設施後，晚上還能到大劇院欣賞歌舞劇，包括「人的合唱團」（The Choir of Man）及百老匯熱門音樂劇「長靴妖姬」（Kinky Boots）。

休閒設施方面，除了Mandara Spa外，還有桑拿蒸氣室、鹽室及冰凍雪房，讓身體在不同溫度下得到完全放鬆。冰凍雪房室內溫度設置在零下攝氏10度以下，牆壁和地板都結冰，據說在裡面待兩分鐘以上，能促進血液循環和呼吸系統。