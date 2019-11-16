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聽媽媽的話! 她買彩券中獎 每年可爽領76萬元

2019-11-16 13:07聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

美國一名女子6月到密蘇里州探望家人時，被母親說服去買彩券試手氣，未料竟中了大獎，終身每年可以領取2萬5000美元（約台幣76萬元）獎金。

美國合眾社（UPI）報導，凱拉．托瑪斯（Kiara Thomas）告訴密蘇里州彩券局官員，6月去聖路易市拜訪家人時，她的母親叫她在當地的一家加油站便利商店（QuikTrip）購買「幸運一生」（Lucky for Life）彩券。

托瑪斯的彩券號碼在6月13日開出，五顆白球數字全中，只差一顆幸運球沒中，但獲得每年可領2萬5000美元的第二大獎。五顆白球加上一顆幸運球全中就是頭獎

托瑪斯本月在密州彩券局的聖路易市辦事處領取獎金。

美國一名女子聽媽媽的話買彩券試，未料中大獎。圖為彩券示意圖。路透
美國一名女子聽媽媽的話買彩券試，未料中大獎。圖為彩券示意圖。路透
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彩券加油站頭獎

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