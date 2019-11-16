日經：這三大台廠面對貿易戰依然展現韌性 原因是...
根據日經亞洲評論每月監測19家台灣科技大廠的最新數據，這些台廠10月受貿易戰打擊的傷害，為今年迄今最嚴重，拖累營收總和比去年同期下滑近3.5%。
這項監測數據被視為全球科技業的風向球，因這些台廠的客戶遍及世界各地，包括蘋果、華為、惠普（HP）、戴爾（Dell）及思科（Cisco）等硬體巨擘，以及亞馬遜（Amazon）和Google等網路公司。
數據顯示，這19家台廠上月的營收總和為新台幣1.27兆元，比去年同期下滑3.48%，未能延續9月年增4%的漲勢，原因之一是蘋果去年10月推出的iPhone XR銷售強勁，墊高了比較基期。
不過，在這些台廠中，蘋果（Apple）及華為的關鍵供應商展現出驚人的韌性，這歸功於蘋果及華為推出暢銷機款及調整庫存策略。
儘管面臨美中貿易緊張及華府封殺華為的不確定性，蘋果及華為的關鍵供應商在第3季的表現依然強勁。每年第3季向來是台灣科技大廠的出貨旺季，要為蘋果及華為準備下半年推出的旗艦機款。
日經亞洲評論表示，這些關鍵供應商就是台積電、鴻海集團及大立光。這三大台廠上季營收都較去年同期成長，當季營業利益也都大幅攀升，全拜iPhone 11系列新機的需求優於預期所賜。
不僅如此，這三大台廠也因華為增加訂單而受惠，原因是這家中國大陸企業目前正尋求美國以外的供應鏈，並準備囤積庫存。
台積電、鴻海集團及大立光10月延續第3季的銷售動能，營收成長皆比去年同期增加，增幅分別為4.42%、1.04%以及27.2%。
鴻海集團創辦人郭台銘曾說，隨著貿易戰持續延燒，他預期以美、中為首的「G2」集團將取代20國集團（G20），未來將是「一個世界，兩套系統」（one world, two system），並認為這也適用於科技業供應鏈。
郭台銘也說，儘管這會對科技業供應鏈帶來挑戰，若台灣供應商能找到途徑，同時供應美、中客戶，就能為自己帶來商機。
日經亞洲評論也說，全球第二大行動晶片開發商聯發科已從美中貿易緊張中得利。該公司第3季營收及營業利益分別比去年同期增加0.3%及11.4%，主因華府封殺華為，導致陸廠展開「去美國化」（de-Americanization）運動，紛紛尋找其他供應商來取代美國供應商。
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