日經：這三大台廠面對貿易戰依然展現韌性 原因是...

2019-11-16 00:12 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



根據日經亞洲評論每月監測19家台灣科技大廠的最新數據，這些台廠10月受貿易戰打擊的傷害，為今年迄今最嚴重，拖累營收總和比去年同期下滑近3.5%。

這項監測數據被視為全球科技業的風向球，因這些台廠的客戶遍及世界各地，包括蘋果、華為、惠普（HP）、戴爾（Dell）及思科（Cisco）等硬體巨擘，以及亞馬遜（Amazon）和Google等網路公司。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

數據顯示，這19家台廠上月的營收總和為新台幣1.27兆元，比去年同期下滑3.48%，未能延續9月年增4%的漲勢，原因之一是蘋果去年10月推出的iPhone XR銷售強勁，墊高了比較基期。

不過，在這些台廠中，蘋果（Apple）及華為的關鍵供應商展現出驚人的韌性，這歸功於蘋果及華為推出暢銷機款及調整庫存策略。

儘管面臨美中貿易緊張及華府封殺華為的不確定性，蘋果及華為的關鍵供應商在第3季的表現依然強勁。每年第3季向來是台灣科技大廠的出貨旺季，要為蘋果及華為準備下半年推出的旗艦機款。

日經亞洲評論表示，這些關鍵供應商就是台積電、鴻海集團及大立光。這三大台廠上季營收都較去年同期成長，當季營業利益也都大幅攀升，全拜iPhone 11系列新機的需求優於預期所賜。

不僅如此，這三大台廠也因華為增加訂單而受惠，原因是這家中國大陸企業目前正尋求美國以外的供應鏈，並準備囤積庫存。

台積電、鴻海集團及大立光10月延續第3季的銷售動能，營收成長皆比去年同期增加，增幅分別為4.42%、1.04%以及27.2%。

鴻海集團創辦人郭台銘曾說，隨著貿易戰持續延燒，他預期以美、中為首的「G2」集團將取代20國集團（G20），未來將是「一個世界，兩套系統」（one world, two system），並認為這也適用於科技業供應鏈。

郭台銘也說，儘管這會對科技業供應鏈帶來挑戰，若台灣供應商能找到途徑，同時供應美、中客戶，就能為自己帶來商機。