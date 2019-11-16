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蘋果爭取豁免加稅 雇用川普盟友遊說

2019-11-16 02:00經濟日報 國際中心／綜合外電

蘋果已雇用美國總統川普最親近盟友幫忙遊說，以免美中談判破局後被加徵另一輪關稅。 ...
蘋果已雇用美國總統川普最親近盟友幫忙遊說，以免美中談判破局後被加徵另一輪關稅。 路透
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蘋果公司已雇用美國總統川普在華府最親近盟友之一幫忙遊說，以免在美中貿易談判破局後於12月被加徵另一輪關稅。另據知情人士透露，蘋果執行長庫克與川普最快下周將共同造訪蘋果在德州奧斯汀的Mac Pro組裝廠，庫克將為川普導覽，展現蘋果在美國創造的就業。

CNBC報導，根據報告，蘋果已禮聘川普知名盟友米勒（Jeffrey Miller）替蘋果遊說。這份由米勒簽名的遊說登記文件顯示，蘋果10月已聘用米勒及其團隊，幫助處理「與科技產品及服務有關的貿易議題」。

米勒過去為川普就職儀式委員會的副財務主管，現為川普競選連任募款要角，第3季為「川普必勝委員會」（Trump Victory Committee）募得25.5萬美元。

蘋果雇用米勒幫忙遊說，被認為是要避免自家產品在美中談判破局後被加徵關稅。蘋果並未揭露聘請米勒的金額，但根據回應政治中心（CRP），蘋果今年的遊說費用已超過550萬美元。若美中未能達成協議，美國預定12月對中國大陸輸入品加徵另一輪關稅。

路透也報導，庫克與川普預料最快下周將造訪蘋果在德州奧斯汀的生產設施，向川普展現蘋果在美國創造的就業。這趟還沒公開宣布的行程，凸顯庫克與川普的緊密關係。庫克已尋求讓蘋果自大陸輸入的產品能進一步豁免於關稅。

蘋果川普米勒

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