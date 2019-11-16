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歐投銀將中止資助化石燃料

2019-11-16 02:01經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

歐盟支持乾淨能源又跨出一大步，旗下的融資機構「歐洲投資銀行」（EIB）14日宣布，自2021年底之後，將不再資助包括天然氣在內的任何化石燃料能源方案，成為第一個因氣候變遷憂慮而減少放款給化石燃料計畫的跨國放款機構。

EIB於14日召開董事會，通過史無前例的新能源政策，將牽動數十億美元的天然氣計畫。除了決定兩年後中止資助化石燃料，EIB未來也將加強支持乾淨能源。

彭博資訊指出，EIB目前放款額逾5,000億美元，是全球最大多邊融資機構，其決策在融資市場上具影響力，可能促使其他融資來源把資金抽離會造成汙染的計畫。

EIB的最新決定歷經冗長辯論，但其實最後敲定的日程，比先前提議的晚了一年，主要是各會員國股東意見分歧。最後的決策已是多方妥協的結果，但波蘭、羅馬尼亞和匈牙利依舊反對。

世界銀行與歐洲復興開發銀行（EBRD）等多邊融資機構，都已大幅增加資金給有助減緩氣候變遷的方案，且不再提供資金給新的煤礦廠，但EIB是連天然氣方案都將減少放款。

下月就任的歐盟執委會新主席范德賴恩，希望EIB成為「氣候銀行」，並協助釋出1兆歐元（1.1兆美元）預算。

化石氣候變遷歐盟

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