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巴菲特減持蘋果富國銀

2019-11-16 02:03經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

最新申報資料顯示，「股神」巴菲特波克夏公司（Berkshire）第3季減持蘋果和富國銀股票，並增持兩檔股票，包括高檔家具零售商RH和能源股西方石油（Occidental）。「金融巨鱷」索羅斯則減持科技新創公司股票，同時調節金融股部位。

波克夏在呈交證管會（SEC）的申報文件中揭示，截至9月底止，波克夏共持有大約121萬股RH（原名Restoration Hardware）股票，持股價值約2.063億美元，相當於持有6.5%的股權。消息傳出，RH股價14日盤後暴漲6.7%。

上季波克夏另買進747萬股西方石油普通股，價值3.32億美元。不到兩個月前，波克夏另花100億美元買進優先股，資助這家能源公司收購同業安達科石油（Anadarko），而波克夏可分配到8%的年股利。這使波克夏躋身這家休士頓石油公司前20大股東之林。

波克夏另小幅減持蘋果股票，減少0.3%至2.477億股，價值557億美元；同時也減碼煉油廠Phillips 66、衛星廣播業者Sirius XM，及富國銀行股票。蘋果仍是波克夏最大持股，在已申報投資組合資產的占比達26%。

投資大戶索羅斯名下的索羅斯基金管理公司，上季新增28檔持股，包括Peloton互動公司；增持花旗等20檔股票；減持摩根士丹利、M&T銀行等股票，並出清迪士尼等33檔持股，包括Slack、Lyft等新創科技公司。截至9月底，索羅斯基金前五大持股依序是：Liberty Broadband、 Vici Properties、凱薩娛樂、Celgene和Google母公司Alphabet。

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波克夏索羅斯巴菲特

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