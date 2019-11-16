巴菲特減持蘋果富國銀
2019-11-16 02:03
經濟日報 編譯湯淑君
／綜合外電
最新申報資料顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire）第3季減持蘋果和富國銀股票，並增持兩檔股票，包括高檔家具零售商RH和能源股西方石油（Occidental）。「金融巨鱷」索羅斯則減持科技新創公司股票，同時調節金融股部位。
波克夏在呈交證管會（SEC）的申報文件中揭示，截至9月底止，波克夏共持有大約121萬股RH（原名Restoration Hardware）股票，持股價值約2.063億美元，相當於持有6.5%的股權。消息傳出，RH股價14日盤後暴漲6.7%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
上季波克夏另買進747萬股西方石油普通股，價值3.32億美元。不到兩個月前，波克夏另花100億美元買進優先股，資助這家能源公司收購同業安達科石油（Anadarko），而波克夏可分配到8%的年股利。這使波克夏躋身這家休士頓石油公司前20大股東之林。
波克夏另小幅減持蘋果股票，減少0.3%至2.477億股，價值557億美元；同時也減碼煉油廠Phillips 66、衛星廣播業者Sirius XM，及富國銀行股票。蘋果仍是波克夏最大持股，在已申報投資組合資產的占比達26%。
投資大戶索羅斯名下的索羅斯基金管理公司，上季新增28檔持股，包括Peloton互動公司；增持花旗等20檔股票；減持摩根士丹利、M&T銀行等股票，並出清迪士尼等33檔持股，包括Slack、Lyft等新創科技公司。截至9月底，索羅斯基金前五大持股依序是：Liberty Broadband、 Vici Properties、凱薩娛樂、Celgene和Google母公司Alphabet。
留言