馬士基降全球貨櫃運輸成長

2019-11-16 02:01 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



馬士基航運集團（Maersk，又稱「快桅」）上季淨利優於預期，主要靠強力控管成本，激勵股價15日盤中大漲逾3%。但馬士基也下修全球貨櫃運輸成長預估，主因為貿易戰影響經濟展望。

馬士基15日公布，第3季淨利為5.2億美元，高於去年同期的3.96億美元，更遠優於市場預估；淨利回饋股東的金額為5.06億美元。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

上季營收則下降1%至100.6億美元，符合之前的財測；貨櫃運量雖增加2.1%，但運費下降3.6%。馬士基獲利能力升高，主要靠壓低成本及燃料價格下跌，並預測全年息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）約為54億至58億美元。

馬士基指出，第3季全球貨櫃運輸量僅成長1.5%，比第2季的2%更低；預估今年全球貨櫃運輸量成長1%-2%，低於先前預估的1%-3%。

馬士基預料，本身的業務成長率將整個產業平均水準「略低」，但將抑制成本以支撐獲利。執行長施索仁表示，展望益發悲觀是「反映所有主要經濟體的經濟環境普遍走軟。貿易管制升高產生的負效應也壓抑貿易成長」；他強調，我們能靠控制成本來縮小需求成長偏低的影響，並維持獲利成長。