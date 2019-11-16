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馬士基降全球貨櫃運輸成長

2019-11-16 02:01經濟日報 編譯任中原／綜合外電

馬士基航運集團（Maersk，又稱「快桅」）上季淨利優於預期，主要靠強力控管成本，激勵股價15日盤中大漲逾3%。但馬士基也下修全球貨櫃運輸成長預估，主因為貿易戰影響經濟展望。

馬士基15日公布，第3季淨利為5.2億美元，高於去年同期的3.96億美元，更遠優於市場預估；淨利回饋股東的金額為5.06億美元。

上季營收則下降1%至100.6億美元，符合之前的財測；貨櫃運量雖增加2.1%，但運費下降3.6%。馬士基獲利能力升高，主要靠壓低成本及燃料價格下跌，並預測全年息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）約為54億至58億美元。

馬士基指出，第3季全球貨櫃運輸量僅成長1.5%，比第2季的2%更低；預估今年全球貨櫃運輸量成長1%-2%，低於先前預估的1%-3%。

馬士基預料，本身的業務成長率將整個產業平均水準「略低」，但將抑制成本以支撐獲利。執行長施索仁表示，展望益發悲觀是「反映所有主要經濟體的經濟環境普遍走軟。貿易管制升高產生的負效應也壓抑貿易成長」；他強調，我們能靠控制成本來縮小需求成長偏低的影響，並維持獲利成長。

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