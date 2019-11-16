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美零售銷售增 購物季好兆頭

2019-11-16 02:03經濟日報 編譯任中原／綜合外電

美國10月零售銷售增幅優於市場預期，再加上沃爾瑪（Walmart）、潘尼百貨（J...
美國10月零售銷售增幅優於市場預期，再加上沃爾瑪（Walmart）、潘尼百貨（JCPenny）等零售商上季業績表現都優於預期、更上修財測，成為年底購物旺季來臨前，消費者大方花錢的好兆頭。 路透
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美國10月零售銷售增幅優於市場預期，再加上沃爾瑪（Walmart）、潘尼百貨（JCPenny）等零售商上季業績表現都優於預期、更上修財測，成為年底購物旺季來臨前，消費者大方花錢的好兆頭。

美國10月零售銷售總額比9月增加0.3%，不僅扭轉9月減少0.3%的頹勢，也優於市場預估的增加0.2%。若與一年前相比，則增加3.1%。

上月零售回升主要靠車輛銷售增加及汽油價格上漲，但家庭大件用品及服裝銷售額減少，顯示各類產品表現分歧。零售銷售回升，將繼續支持經濟溫和成長，使聯準會（Fed）暫停降息的立場更為篤定。

扣除汽車、汽油、建材與食品服務後，10月核心零售額（即控制組銷售額）月增0.3%，符合預期，但9月銷售額下修為減少0.1%。

分析師指出，10月零售數據雖不如去年同期強勁，但顯示消費者仍願意花錢，因就業市場熱絡、工資穩健上揚，使消費者依然樂觀，也預示第4季經濟成長仍將依靠消費支撐。由於10月就業數字強勁，預示消費潛力依然穩健，經濟依然強韌，因此不會影響Fed目前暫停降息的政策立場。

此前，沃爾瑪上季美國同店銷售年增3.2%，為連五季成長，同時上修全年獲利預測，不見消費者勒緊褲腰帶的跡象，潘尼百貨上季虧損幅度也比市場預期還小，並且也上修全年獲利預測，都帶來年底購物季支出暢旺的樂觀氛圍。分析師指出，利率下滑意味著借貸成本降低，人們能把更多錢用於消費。

根據10月零售銷售報告，上月汽車銷售額月增0.5%，遠優於9月的劇減1.3%；汽油銷售激增1.1%，反映油價回升。扣除汽車及汽油，零售額比9月小增0.1%。網路及郵購銷售額增加0.9%，年增14.3%，是所有零售大項中增幅最大者。

但上月電子及家電銷售額減少0.4%，建材減少0.5%，服裝減少1%；傢俱銷售減少0.9%，是去年12月以來最大單月減幅。在13類主要零售項目中，有七類減少，顯示消費勢頭相當分歧。

另外，10月進口物價比9月下跌0.5%，比去年10月更下降3%，是三年來最大跌幅。

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