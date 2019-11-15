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美國10月零售銷售回升 Fed暫停降息立場更篤定

2019-11-15 21:57經濟日報 編譯任中原

美國10月零售銷售總額比9月增加0.3%，扭轉了9月時減少0.3%的頹勢，也優於市場預估的成長0.2%，比去年同期則增加3.1%；零售回升主要靠車輛銷售增加及汽油價格上漲，但家庭大件用品及服裝銷售額減少。零售銷售回升，使聯準會Fed）暫停降息的立場更為篤定。

汽車銷售額月增0.5%，比9月時劇減1.3%明顯好轉；汽油銷售激增1.1%，反映油價回升。網路及郵購銷售額增加0.9%，也優於9月的0.2%增幅。

但電子及家電銷售額減少0.4%，建材減少0.5%，服裝減少1%；傢俱銷售減少0.9%，是去年12月以來最大單月減幅。餐廳／酒吧銷售減少0.3%， 個人愛好品、樂器及書店銷售額也減少0.8%。

扣除汽車、汽油、建材與食品服務後，10月的核心零售額（即控制群銷售額）月增0.3%，符合預期，但9月銷售額由持平下修為減少0.1%。

分析師指出，零售數據顯示消費者仍願意花錢，但比去年同期減弱。不過由於10月就業數字強勁，預示消費潛力依然穩健，經濟依然強韌，因此不會影響Fed目前暫停降息的政策立場。

油價Fed聯準會

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