全球上半年債務規模逾250兆美元 這兩國借最多錢
2019-11-15 18:49
經濟日報 編譯洪啟原
／綜合外電
國際金融協會（IIF）15日公布，今年上半年全球債務規模超過250兆美元（新台幣7,625兆元），締造歷史紀錄，其中美、中兩國占新借款總額逾60%。
IIF表示，政府、家庭及非金融部門企業的借款，目前在全球國內生產毛額（GDP）的占比逾240%，債務增加的速度比全球經濟成長的步調更快。
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IIF說，在已開發國家中，過去十年來各國政府的借款占很大一部分；而在新興市場，借最多錢的則是企業，不過其中逾半數公司債都是國營企業所發行。
報告也說，以舉債帶動經濟成長有其限制與風險，例如土耳其、墨西哥及智利這些新興市場日漸倚賴發行外債，一旦經濟成長放緩，可能面臨更難償債的風險。
報告並表示，高負債國也對氣候風險呈現高度曝險，包括日本、新加坡、南韓及美國，原因是隨著對抗氣候變遷需要投入的資金快速增加，可能使這些國家更難以支應。
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