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華為主管傳祕密訪台 台積電成貿易戰美中爭搶對象

2019-11-15 17:43經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

美中貿易戰凸顯出台灣戰略地位的重要，讓台積電成了美中兩國的爭搶對象。日媒報導，一群華為高階主管10月訪台，希望台積電能在大陸進行更高階晶片的製造。同時，台積電也透露，美國國防部已和台積電的美國客戶聯絡，希望能將晶片製造移往美國。

日經亞洲評論報導，一群華為主管上月來台，與台積電會談，希望確保頂尖晶片的供應，並試圖說服台積電將更多高階晶片的製造移往大陸。

台積電發言人孫又文向日經表示，該公司不針對客戶事務發表評論，並重申並沒有將更高階晶片的製造移往大陸的計畫。華為方面也表示，基於公司政策，不對公司主管行程發表評論。

台積電是蘋果iPhone核心處理器的主要製造商，也是高通、輝達、博通、賽靈思等美國晶片開發商的主要供應商。該公司同樣也面對著這些美國客戶的壓力。

台積電董事長劉德音日前透露，美國國防部已和台積電的美國客戶聯絡，鼓勵這些企業基於國安理由在美國本土生產晶片。

台積電創辦人張忠謀在今年台積電的年度運動會上告訴員工，台積電在和平時代，就是安安靜靜做供應鏈的一環，但當世界不安靜了，它成為地緣策略家的必爭之地。

貿易戰使台積電成為美中雙方爭搶的對象，華為主管據傳上月來台爭取台積電赴陸設廠。 ...
貿易戰使台積電成為美中雙方爭搶的對象，華為主管據傳上月來台爭取台積電赴陸設廠。 路透
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台積電國防部國安

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