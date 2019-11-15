影／吃土吃上癮！印度奇人一吃20年 每天要吃1公斤

2019-11-15 15:43 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



「吃土」一詞常指錢花太多的月光族窘境，然而在印度卻有一位奇人身體力行，不但每天都吃土，甚至還可以取代正餐，一天吃的量多達一公斤。

48歲的努卡拉（Nukala Koteshwara Rao）住在安德拉邦（Andra Pradesh）境內的一個鄉村。13日當天，努卡拉先參拜神祇，接著就當著攝影機鏡頭表演，捧起一把乾燥泥土送進嘴中，隨後津津有味地嚼食。

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只見努卡拉吃一把還不夠，緊接著又抓起第二把跟第三把土大口吃下去。最後再大口喝水，把殘餘的土沙吞下肚，讓旁觀民眾嘖嘖稱奇。