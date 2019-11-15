瑞信：特斯拉一家獨大的好日子快過完了 股價恐跌40％

2019-11-15 14:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



瑞信分析師認為，特斯拉即將面臨福特強力挑戰。 路透 分享 facebook

瑞士信貸（Credit Suisse）分析師指出，特斯拉目前在美國電動車市場的市占率高達八成，但該公司靠著Model 3獲得的「獨特地位」明年將面臨福特汽車的強力挑戰。

瑞信分析師Dan Levy表示：「我們仍在等待競爭品牌進入市場，推出真正能威脅Model 3的產品，尤其是在美國市場。特斯拉的契機在於目前擁有明顯領先優勢，但他們在汽車事業的基礎（製造、交車、服務）一直處於困境，可能無法妥善運用這個機會。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

瑞信對特斯拉的前景存有疑慮；自6月追蹤特斯拉股票以來，瑞信均把特斯拉的股票評為「減碼」，目標價為每股200美元。以周四的收盤價349.35美元而言，這代表特斯拉的股價將下跌逾40%。

Dan Levy認為，特斯拉「別無他選」的地位很快就會面臨關鍵考驗；福特預定17日發表Mustang Mach-E純電動運動休旅車，「這是福特日益重視電動化的第一個里程碑，更重要的是這代表美國傳統車廠投入汽車電動化的努力。」

福特Mustang Mach-E將於明年秋季在美國、加拿大及歐洲上市，瑞信推估，這款電動車的定價將介於「豪華範圍」區間內，介於4萬美元至5萬美元之間，續航距離預計可達300英里。Dan Levy指出，福特的新款電池電動車價格與Model 3接近，將成為比其他競爭對手更具吸引力的選擇，尤其是性能方面的表現。