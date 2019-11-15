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瑞信：特斯拉一家獨大的好日子快過完了 股價恐跌40％

2019-11-15 14:35經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

瑞信分析師認為，特斯拉即將面臨福特強力挑戰。 路透
瑞信分析師認為，特斯拉即將面臨福特強力挑戰。 路透
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瑞士信貸（Credit Suisse）分析師指出，特斯拉目前在美國電動車市場的市占率高達八成，但該公司靠著Model 3獲得的「獨特地位」明年將面臨福特汽車的強力挑戰。

瑞信分析師Dan Levy表示：「我們仍在等待競爭品牌進入市場，推出真正能威脅Model 3的產品，尤其是在美國市場。特斯拉的契機在於目前擁有明顯領先優勢，但他們在汽車事業的基礎（製造、交車、服務）一直處於困境，可能無法妥善運用這個機會。」

瑞信對特斯拉的前景存有疑慮；自6月追蹤特斯拉股票以來，瑞信均把特斯拉的股票評為「減碼」，目標價為每股200美元。以周四的收盤價349.35美元而言，這代表特斯拉的股價將下跌逾40%。

Dan Levy認為，特斯拉「別無他選」的地位很快就會面臨關鍵考驗；福特預定17日發表Mustang Mach-E純電動運動休旅車，「這是福特日益重視電動化的第一個里程碑，更重要的是這代表美國傳統車廠投入汽車電動化的努力。」

福特Mustang Mach-E將於明年秋季在美國、加拿大及歐洲上市，瑞信推估，這款電動車的定價將介於「豪華範圍」區間內，介於4萬美元至5萬美元之間，續航距離預計可達300英里。Dan Levy指出，福特的新款電池電動車價格與Model 3接近，將成為比其他競爭對手更具吸引力的選擇，尤其是性能方面的表現。

特斯拉福特瑞士

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