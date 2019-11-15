美各州擴大反壟斷調查 傳盯上Google作業系統
2019-11-15 15:03中央社 班加羅爾14日綜合外電報導
美國財經媒體CNBC今天引述知情人士報導，調查Alphabet旗下公司谷歌（Google）廣告事業的50位檢察長，計畫將反托拉斯調查範圍擴及Google旗艦產品Android作業系統。
自9月以來，德州檢察長辦公室率領這項調查行動，據了解是聚焦於Google搜尋和數位廣告業務。
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路透社報導，Google先前表示，公司持續配合美國各州及領地調查，且先前多項調查考量到類似問題，但沒有指控公司有任何違法行為。Google今天沒有進一步置評。
Google還面臨另外兩個主要官方調查，由美國司法部和聯邦眾議院司法委員會（House ofRepresentatives Judiciary Committee ）分別主導的調查行動，兩者皆針對大型網路公司進行廣泛檢視。
去年Google遭歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）罰款43.4億歐元，歐盟執委會表示，這家科技巨擘在Android智慧型手機和平板事先安裝自家Chrome網頁瀏覽器和Google搜尋應用程式（App），藉此獲取不公平競爭優勢。
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