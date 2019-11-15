Fed鮑爾稱附買回交易利率控制住了 但市場仍表懷疑

2019-11-15 11:39 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



聯準會（Fed）主席鮑爾本周表示，短期利率已重回掌握。但這說法並未說服所有人。

經紀商周四對年底附買回交易利率的報價約為3.25%，比今天的水準高出約1.5百分點，而且幾個月以來附買回交易利率多數都在3%以上。這顯示未來幾周內資金壓力可能會繼續增加，也表明市場對鮑爾周三安撫市場的說法感到懷疑。

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自9月17日隔夜一般抵押附買回交易利率從2％躍升至10％以來，Fed持續在向融資市場注入流動性。Fed上個月還開始購買國庫券，以增加該系統的準備金。這些努力使附買回交易利率大體恢復平靜。但是許多人渴望對市場的運作方式進行更根本的調整。

市場人士關注下周公布10月29日至30日聯邦公開市場委員會的會議紀錄，以了解對融資市場潛在長期解決方案的更多細節。同時，他們將密切關注央行正在進行的附買回交易操作、國庫券購買、以及展望關鍵的資金緊張時點。

鮑爾周三對美國國會議員的講話中討論了9月中旬的市場動盪，稱Fed已經抑制附買回交易市場的壓力。

他在周四聽證會上進一步表示，附買回交易混亂可能是兩個月前銀行準備金過於稀少造成的。但他也談到了一種可能性，即摩根大通執行長戴蒙最近提出的一個看法，是法規堵塞管道，阻止了銀行轉移資金。