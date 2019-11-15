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「微軟大腦」沈向洋辭職》為什麼失去這個華人，會影響微軟命運？

2019-11-15 09:41商業周刊 張庭瑋／商業周刊

沈向洋在微軟任職長達23年，不只負責督導整個微軟的AI策略，更是微軟與中國的重要...
沈向洋在微軟任職長達23年，不只負責督導整個微軟的AI策略，更是微軟與中國的重要連結，甚至被稱為「微軟的中國先生」。　歐新社
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摘要

1. 在啟動AI新策略的關鍵時點，微軟卻少了沈向洋這隻重量級臂膀。

2. 少了「中國先生」，微軟高階主管中再無華人，維繫中國連結成挑戰。

每天3分鐘，看一則時事，長一個知識。

此刻，微軟正值形塑未來營運方向關鍵時刻，卻將失去AI（人工智慧）領域的關鍵舵手。微軟全球執行副總裁沈向洋毫無預警地宣布：預定於明年二月離職。

沈向洋在微軟任職長達23年，不只負責督導整個微軟的AI策略，更是微軟與中國的重要連結，甚至被稱為「微軟的中國先生」。「離開微軟，是我一生中最艱難的決定。」他發表公開信表示。提出辭呈後，他的工作已經交接給微軟技術長史考特（Kevin Scott）。

將實驗室理論商用化，沈扮演關鍵角色

微軟近幾年積極從一家營收高度依賴Office和Windows系統的老牌軟體公司，轉型成為通吃企業和消費市場的雲端服務商。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）甫於最近一次法說會中表示， AI將在微軟的未來扮演關鍵角色，並成為微軟重點事業──雲端服務用來吸引客戶的核心。他說，微軟正開始進行整個AI策略的佈局，而沈向洋就是把微軟研究院的研究成果，從實驗室理論真正變成商用化產品的靈魂人物。

《商業內幕》（Business Insider）評論，沈向洋領軍的AI團隊，就是為了這個目的所成立。如今，在微軟啟動新策略的重要時點，卻少了沈向洋這隻臂膀。

沈並未透露他的下一步動向，但微軟發言體系表示，他將繼續為納德拉與微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）提供顧問諮詢。為了這位大將的離去，納德拉特別發表公開信，讚揚他為微軟做出的貢獻，「他為微軟的資訊科學、AI領域，留下了龐大的資產，為將來的創新打下了非常厚實的基礎。」

沈向洋在1996年加入微軟成為研究員，1998年搬到北京籌設微軟亞洲研究院的前身，並於2004年擔任該院院長、首席科學家。2007年他成為微軟Bing搜尋引擎產品開發部門的副總裁，2013年高升為微軟全球執行副總裁，直接向執行長匯報，是美國科技巨頭中，層級最高的華人。

整合AI與雲端平台，繳出漂亮成績單

《CNBC》指出，傳統上，微軟習慣將「最聰明的頭腦」留在研究機構，而不是從事面向客戶、產出產品的工作。隨著納德拉上台，該公司開始讓研究人員參與產品開發。2016年，微軟成立專門開發AI產品的新部門，提高將研究結果轉換為產品的效率，這個重點小組，就是由沈向洋主管。

當時沈向洋將AI與Bing、Cortana語音助理等相關研究部門整合，微軟去年進一步加強了這個方向，在他的主導下，成立了更多AI相關新事業群、進行更多整合。例如讓微軟雲端服務Azure可使用最先進的AI電腦圖像辨識技術。這麼一來，開發者可以透過Azure平台將微軟AI技術用於自己的app應用程式。

該平台現在已經有超過兩萬名客戶，財星全球100大企業中，有八成以上是Azure雲端AI服務的客戶。微軟前陣子才在外界不看好的狀態下，一舉奪得美國國防部高達100億美元的訂單，目前是僅次於亞馬遜的第二大雲端服務提供商。

沈向洋在他的LinkedIn個人資料中寫著：「我是個樂觀主義者。我們每天都在努力將最好的新科技傳播到世界各地，讓AI不只是存在實驗室，而是能走進每個人的生活。」他作為推動微軟人工智慧的第一把交椅，卻在此時，走出微軟實驗室。

少了AI大將，微軟該如何實現成為AI龍頭的夢想？少了「中國先生」，微軟能否繼續維持與中國研發能量、中國市場的連結？就成了納德拉接下來要頭大的問題了。

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越往上，職位越少！小主管要向上升，靠的不是能力，是「能見度」

※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

AI北京微軟比爾蓋茲Cortana雲端

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