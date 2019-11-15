香港今公布Q3 GDP修正數據 將證實經濟衰退
2019-11-15 09:12
聯合報 編譯徐榆涵
／即時報導
香港今天公布第三季國內生產毛額（GDP）修正數據，預料將證實其經濟10年來首次陷入衰退，受到數月反送中抗爭的影響，外界擔心香港經濟比想像中更糟。
路透報導，香港10月底公布的初步數據顯示，香港7至9月的GDP比前一季萎縮3.2%，已連續兩季出現負成長。連續兩季負成長即為陷入經濟衰退。
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分析人士說，隨著暴力抗議活動無止盡，經濟衰退狀況恐漫長且深遠，本季和明年的GDP將進一步縮水。
美國和中國大陸之間長期的貿易戰已帶給香港龐大壓力，但延續五個多月的暴力示威活動帶來致命打擊。
ING駐香港的大中華區經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）表示，「除非香港政府採取某些特別行動（以結束衝突），否則暴力示威活動將持續至2020年」。彭藹嬈預期香港2019年全年GDP將萎縮2.2%，2020年將萎縮5.3%
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