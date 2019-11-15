波克夏公司小幅減碼蘋果 仍居「股神」投資占比之冠
2019-11-15 09:07
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
「股神」巴菲特領導的波克夏公司（Berkshire Hathaway）申報資料顯示，該公司第3季小幅減碼蘋果、富國銀行、石油公司「Phillips 66」的股票，新增家具零售商RH（Restoration Hardware）持股；申報資料公布後，RH股價盤後一度大上漲7.5%。
依據波克夏公司向證管會（SEC）申報的資料，該公司第3季買進120股RH股票。今年以來，RH股價累計上漲41%。
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波克夏公司第3季減碼最多的是富國銀行和Phillips 66的持股；依據規定，波克夏持有富國銀行股權需低於10%，最近已接近這個門檻。
波克夏對蘋果持股的減碼幅度不大，僅減少0.3%；截至9月底，波克夏持有的蘋果股票估值557億美元，目前仍在波克夏的2,200億美元股票投資組合中占比最高。
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