美國庫存增加拖累油價 貿易不確定性助金價上揚
2019-11-15 08:06
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
油價周四下跌，因美國原油庫存增加、產量創紀錄高點，且石油輸出國組織（OPEC）預計全球供給過剩將持續到明年；金價上漲，因美中貿易協議的不確定性仍未消除，且亞洲的經濟數據慘淡，投資人轉向避險資產。
布蘭特原油期貨下跌0.09美元或0.14%，結算價報每桶62.28美元；西德州原油期貨下跌0.35美元或0.61%，結算價報每桶56.77美元。
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美國能源資訊署（EIA）資料顯示，上周美國原油庫存增加220萬桶，高於分析師預期。另外，美國原油日產量增加20萬桶，創下1,280萬桶紀錄，
芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「油市走勢受庫存報告推動，原油供給的增幅有點令人失望。」
OPEC預計石油供給過剩將持續到2020年，目前仍無意加大減產力度。OPEC秘書長巴金多表示，預期2020年供給有大幅下調的可能，特別是美國頁岩油產量，但現在判斷是否需要進一步減產仍為時過早。
金價周四上漲，投資人對美中貿易協議前景仍有疑慮。中國10月工業產值、社會消費品零售和固定資產投資全部低於預期；日本數據顯示則該國經濟在第3季急劇放緩。
黃金現貨上漲0.7%，至每英兩1,472.66美元。美國黃金期貨上漲0.7%，結算價報每英兩1,473.40美元。
High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：「投資人對第一階段協議存在一些擔憂，因此黃金出現買盤。美元兌主要貨幣走軟，股市脫離近期高點，都扶助金價走高。」
路透訪調的分析師表示，美國和中國不太可能在未來一年達成永久停戰協議，儘管美國經濟衰退的憂慮有所緩解，但預計經濟也不會很快出現反彈。
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