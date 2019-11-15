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美司法部長致函FCC：華為與中興「不可信任」

2019-11-15 07:33經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美國司法部長巴維理（William Barr）周四表示，華為中興通訊對美國構成安全威脅，「不可信任」；他並支持一項提案，禁止接受美國政府85億美元基金補助的鄉村電信營運商購買這兩家公司的設備與服務。

美國聯邦傳播委員會（FCC）將於11月22日表決，並建議要求營運商撤換華為與中興的設備。

巴爾致函FCC表示：「華為、中興過去的表現以及中國政府的行為表明，不能信任這兩家公司。」

FCC主席派伊10月底時提案，禁止接受政府補助的鄉村電信營運商採購對美國國家安全構成威脅的通訊產品。他表示，美國網路將升級到下一代無線技術，不容忽視中國試圖透過網路漏洞從事間諜活動、植入惡意軟體和病毒，危及美國關鍵通訊的風險。

中國外交部當時回應，這是美方的「經濟霸凌」行為。

美國司法部長稱華為對美國構成安全威脅，「不可信任」。 美聯社
美國司法部長稱華為對美國構成安全威脅，「不可信任」。 美聯社
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間諜華為中興通訊

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