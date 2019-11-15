台積電一供應商一客戶都捎來財報利多 半導體春燕來了
2019-11-15 07:21
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
應用材料（Applied Materials）財測優於分析師預期，輝達（Nvidia）財報也強於預料，這兩家業者一個是台積電設備供應商，一個是台積電的客戶，如此表現似預告半導體春燕來了。
應用材料盤後股價大漲4%。輝達盤後股價也上漲1%。
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應用材料預估本季營收將在41億美元，彭博調查分析師意見預估為37.1億美元。執行長 Gary Dickerson發布新聞稿說，這結果「反映半導體設備需求良性上揚，加上本公司執行力佳。」
輝達公布公司會計年度第3季營收為31.1億美元，不計部分成本的每股獲利為1.78美元。彭博調查分析師意見原估營收為29億美元，每股獲利為1.57美元。
不過，輝達預估本季營收29.5億美元（加減2%），彭博調查分析師意見預估為31億美元。
輝達表示，資料中心用晶片事業預料會「循序成長」，抵銷GeForce筆記型電腦用圖形晶片和其他遊戲系統的銷售頹勢。
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