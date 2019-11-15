美股漲跌互見 標普500指數再創收盤新高

2019-11-15 06:56 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美股周四漲跌互見，標普500指數再度創下收盤新高，道瓊、那斯達克指數小幅下跌；美國經濟數據好壞參半，美中貿易協議的疑慮加劇抑制漲勢，思科財測不如預期被沃爾瑪的強勁財報抵銷。

道瓊工業指數下跌1.63點或0.01%，至27,781.96點。標普500指數上漲2.59點或0.08%，報3,096.63點。那斯達克指數下跌3.08點或0.04%，報8,479.02點。

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周四公布的美國經濟數據好壞參半，生產者價格上漲，但首次申請失業救濟金人數高於預期。

美股近來走高，主因Fed降息、第3季企業財報強勁以及經濟可能觸底的跡象提供支撐。對美中可能很快達成貿易協議的希望，上周推升股市。周四傳出美中貿易談判在農產品採購方面遇到障礙，但白宮貿易顧問納瓦羅駁斥這項消息，稱美中貿易磋商進展順利。

Fed主席鮑爾周四表示，美國經濟面臨嚴重衰退的風險仍很遙遠，投資人密切關注周五公布的美國零售銷售數據，從中研判經濟狀況。

網路設備製造商思科財測令人失望，股價重挫7.3%，拖累科技股。該公司第2季營收和盈利預測均低於預期，因全球經濟不確定性加劇，導致客戶不願增加支出。

不過，全球最大零售商沃爾瑪上修年度財測，該公司最大市場第3季盈利和同店銷售額以及電子商務成長均優於預期。

Direxion董事總經理Paul Brigandi表示：「貿易談判仍持續產生影響，投資人對第一階段協議持樂觀態度，協議尚未敲定，但仍受到極大的關注，是目前股市最大的推動因素，比聯準會（Fed）或有關利率的討論更重要。」