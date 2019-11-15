美國大學生最後悔念了這五個科系 帶您一次了解

2019-11-15 01:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



CNBC報導，隨著美國大學的學費飆漲，有愈來愈多大學生及學生家長不禁要問，念大學是否還有價值？

部分專家認為，學士學位的價值正在降低。例如，大學應屆畢業生過去兩年的的起薪增幅都不到1%，起薪維持在年薪5萬美元（約新台幣150萬元）左右。更糟的是，調查顯示，美國大學生在畢業十年後，每五位就有一位從事不需要大學學歷的工作。

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不過，美國喬治城大學教育及人力中心（CEW）的大學學歷與薪酬報告（The College Payoff）指出，大學文憑幾乎可說是永遠值得你投入時間和精力去換取。

根據報告，擁有大學學歷的工作者，他們賺的錢通常比高中學歷的工作者高出84%；報告也說，受教育的程度愈高，薪酬也就愈高。

報告也說，若以學習領域來看，不同領域的薪酬差異相當大，尤其是主修科學、科技、工程學及數學這四大學科（STEM）的理工科學生，他們的總收入預料是所有領域中最高。

報告也說，除了理工科學生，健康及商業領域的本科生也是薪資最高的工作者，即使是公司內最低階的職位，平均年薪仍較高，且比人文學科的學生高出許多。報告指出，薪資最高的大學本科生，一生賺的錢比薪資最低者高出340萬美元。

當然，薪資並非唯一的考量。求職網站ZipRecruiter調查了5,000名求職中的大學畢業生，調查科系滿意度、壓力程度、就業機會以及其他因素，發現在人文及科學領域中，有五個科系的學生最後悔就讀該科系。

後悔程度最高的是英文及外國語言學系學生，比率達42%；生物及物理學系以35%居次；教育相關科系是31%，排行第三；社會科學及法律相關科系為29%；傳播相關科系則是27%。

ZipRecruiter執行長席格爾說，這世代的學生求職時更注重工作目的及意義，遠勝先前的任何世代。他並表示，這群學生更注重同儕的一舉一動，因此產生與同儕比較的效應。