氣候變遷衝擊 又急又猛

2019-11-15 02:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



本周發生的義大利威尼斯洪水、澳洲大火，甚至中國大陸傳出的鼠疫等災害，都被歸咎於氣候變遷，根據牛津經濟研究院（Oxford Economics）的研究報告，全球暖化對全球經濟的影響比原先想像更快到來，而且衝擊更大。

這項報告預估，若未努力抑制溫室氣體排放，地球均溫將可能在2050年前上升攝氏2度，全球的國內生產毛額（GDP）將減少2.5%至7.5%，非洲與亞洲國家所受影響最為嚴重。若更長期來看，在2100年前全球均溫將上升攝氏4度，GDP可能減少多達30%。

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在經濟學家尼克森提出的這份報告中，有部分分析是根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的「全球暖化攝氏1.5度特別報告」。他說，較早期研究傾向預測全球暖化攝氏4或5度的影響會減少全球GDP一些百分比，且只會在下半世紀變得嚴重，但最新科學發現卻顯示，一些嚴重的氣候變化已經發生，包括影響經濟活動的乾旱、洪水和極端天氣。

義大利威尼斯遭遇大洪水，淹水程度達到1966年來最深的187公分，市政府13日宣布進入緊急狀態，市長布魯格納洛將原因歸咎於氣候變遷。而在地球的另一端，澳洲部分地區叢林野火肆虐，已有四人喪生，多個社區居民被迫撤離。

在中國大陸，衛生官員本周報告爆發罕見的肺炎性鼠疫，在北京市已有兩名確診病例。