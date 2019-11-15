美10月PPI升幅 半年最大

2019-11-15 02:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美國10月生產者物價指數（PPI）增幅為六個月來最大，反映貨物與勞務價格勁揚，為聯準會（Fed）近期內停止進一步降息的決定，提供最新論據。

勞工部14日公布，美國10月PPI月比升幅達0.4%，是4月來最大增幅，高於市場預估的0.3%，且翻轉9月下跌0.3%的頹勢。

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與去年10月相比，則上月PPI升高1.1%，不僅比9月的1.4%縮小，更是2016年10月來最小的年比增幅，反映去年比較基期偏高。經濟學家原先預估年增0.9%。

剔除食物、能源與貿易服務項目的核心PPI攀升0.1%。核心PPI過去一年來升高1.5%，年比升幅較9月的1.7%縮小，反映比較基期因素。

前日出爐的消費者物價指數（CPI）報告也顯示，10月消費者物價勁揚，主要驅動力是醫療照護費用和二手車價格大漲。

Fed訂有2%通膨目標，追蹤的是核心個人消費支出（PCE）物價指數。9月核心PCE物價指數年比增幅達1.7%，今年來一直未達標。10月PCE物價數據將於本月稍後公布。

上月Fed 宣布今年來第三次降息，並表示7月啟動的降息循環告一段落。Fed主席鮑爾13日赴國會發表經濟證詞時，也重申這個立場。

一連串數據已指向美經濟好轉，包括10月就業成長優於預期，及服務業景氣加速擴張，紓解市場疑慮。