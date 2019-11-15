德上季經濟意外成長

拜內需支撐之賜，德國第3季經濟意外成長0.1%，驚險避開連兩季萎縮、陷入技術性衰退的命運，但仍面臨製造業低迷景氣擴散到其他產業的威脅。

德國聯邦統計局14日公布，第3季國內生產毛額（GDP）較前季成長0.1%，優於分析師預期的萎縮0.1%；第2季萎縮幅度則從0.1%下修至萎縮0.2%。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

上季經濟回升的主因是消費者與政府支出增加，營建業也成長，但機械與設備投資卻下滑；出口上揚且進口持平，貿易出現順差有助於拉抬GDP。

儘管德國上季得以免於外界所料陷入六年來首次技術性衰退，但也無助於改變經濟成長低迷的事實。

德國已經從歐元區的經濟成長引擎變成拖油瓶，同日公布的歐元區上季GDP成長率為0.2%，表現優於德國。經濟部長阿特麥爾認為上季經濟成長仍太疲弱，「儘管GDP重回上升趨勢，但速度仍相當緩慢」。

投資銀行Bankhaus Lampe經濟學家克魯格則預估，隨著貿易前景籠罩陰影，未來幾季的經濟成長率將維持低迷態勢。