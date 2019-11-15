Google跨界攻金融業務

2019-11-15 02:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



Google正與花旗集團（Citigroup）及史丹福大學信用合作社合作，預計2020年推出代號「Cache」的支票帳戶計畫，成為繼蘋果與臉書之後，最新一家進軍金融服務業的矽谷重量級企業。

華爾街日報報導，Google把目標放得很低，因為支票帳戶是一種商品化的產品，且用戶不會經常轉換支票帳戶。但這些帳戶是擁有龐大資訊的寶庫，包括存戶的收入、在何處購物以及買了什麼商品等資訊。

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Google主管森固普塔表示，公司打算利用忠誠度計畫等服務，為客戶、銀行及商家帶來價值，絕不會出售支票帳戶用戶的金融資料，如公司不會為了廣告目的使用Google Pay的數據，也不會和廣告商分享這些數據。

森固普塔也說，Google尚未決定是否對支票帳戶收取費用。有些銀行會向帳戶餘額較少或不常使用簽賬卡的客戶收取費用。

大型科技公司將金融服務視為更接近用戶及蒐集有用資料的一種途徑，例如蘋果今夏推出信用卡Apple Card，亞馬遜也已與數家銀行洽談提供支票帳戶事宜。臉書則致力研發數位幣Libra，盼能顛覆全球支付系統。

這些科技大廠進軍金融業的野心，可能使現有的金融服務公司面臨挑戰，金融業者擔心可能失去優勢和顧客。科技大廠的這些舉動也可能引起華府更強烈的反應，監管機構已開始調查大型科技業的影響力是否過大。

銀行業者與科技公司的合作有時也令人擔心，例如，蘋果在廣告中說Apple Card是由該公司設計，因而惹毛合作夥伴高盛，但Google的策略似乎是與合作業者結盟，而非樹敵。