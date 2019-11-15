亞太疲軟 貨幣刺激箭在弦上

2019-11-15 02:05 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



日本景氣成長力道疲弱。 路透 分享 facebook 日本、澳洲及印度最新公布的經濟數據普遍疲軟，使亞太地區的決策者的擴大財政及貨幣刺激壓力，日益加重。

受貿易戰及全球需求疲弱拖累，日本第3季國內生產毛額（GDP）年率僅比第2季成長0.2%，不僅遠低於第2季經調整後的1.8%增幅，成長力道也是一年來最弱。

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分享 facebook 第3季消費支出成長雖帶動上季經濟成長，但較第2季降溫，令人質疑日本銀行（央行）的看法。日銀認為，強勁內需將抵銷不斷加劇的全球風險所帶來的衝擊。日生基礎研究所（NLI）經濟研究部門主任齊藤太郎說：「內需曾彌補某些外部需求的疲弱，但我們不能指望這種情況持續下去。」「10-12月經濟萎縮已成定局，經濟可能在明年初反彈，缺乏動能。」

上季成長疲弱，可能加重日本政府擴大財政支出的壓力。瑞士信貸經濟學家鹽野剛志說：「根據數據，我認為3兆日圓（280億美元）的財政支出，將是一項足使經濟持續發展的方案。」

澳洲就業市場也傳出利空，10月就業人口減少1.9萬人，減幅為2016年底以來最大，同月失業率也意外攀升，由9月的5.2%升至5.3%，凸顯澳洲採取緊急刺激措施以提振經濟活動及薪資的必要性。

這項數據將為總理莫里森的政府帶來政治壓力，促其推出財政援助方案以振興經濟 。澳洲國民銀行（NAB） 經濟學家歐陽凱欣（Kaixin Owyong，音譯）說：「理想情況下，政府將會介入，提供額外財政刺激，但若未這樣做，澳洲央行可能採取非傳統政策，降息至0.25%。」

此外，在洋蔥、蕃茄等蔬菜價格上漲帶動下，印度10月消費者物價通膨跳升至4.6%，為16個月新高，但不太可能促使央行放棄貨幣寬鬆立場，因為物價飆漲主要是食品價格季節性上漲，未來可能會反轉。

經濟學家指出，焦點應放在下跌3.3%的10月核心通膨以及跌幅創六年最大的9月工業生產，這兩項數據使央行未來更有理由進一步降息。