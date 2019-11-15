搶推銀行服務 三大誘因

2019-11-15 02:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



Google計劃與花旗集團（Citigroup）和史丹福大學信用合作社聯手，預計明年推出代號為「Cache」的支票帳戶服務，成為最新一家跨足傳統銀行服務的大型科技公司。專家指出，科技業者競相提供銀行服務，主要有三大誘因。

財經新聞網MarketWatch分析，首先是企業想取得你的資料。銀行帳戶富含與消費者習慣相關的資料，由此可洞悉某個客戶賺多少錢、常去哪裡消費、是否設法把錢存起來等等。個人理財網站Bankrate首席金融分析師麥布萊德（Greg McBride）說：「對於做消費者生意的商家而言，擁有最豐富資料的人將是贏家。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

分析師認為，蘋果決定與高盛聯手推出信用卡，背後也是基於同樣的邏輯。

第二個原因，則為銀行顧客是長久的顧客。麥布萊德指出，提供銀行服務，可「提高顧客關係黏著度」，「銀行老早就領悟到，若把直接存款、簽帳金融卡和線上支付與支票帳戶連結，顧客黏著度會大幅提高」。

所謂黏著度高，指的是顧客難以轉用對手公司提供的服務。2017年Bankrate與Money Magazine的一項報告發現，美國成年人使用同一主要支票帳戶的期間平均長達16年之久。