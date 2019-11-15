維基百科創辦人威爾斯 建社群網站槓臉書推特

2019-11-15 02:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



維基百科共同創辦人威爾斯（Jimmy Wales）已在上月低調地推出新的社群網站「WT:Social」，希望借用維基百科的經營模式，對抗網路上以誤導人的標題吸引點閱率的亂象，挑戰臉書與推特。

金融時報報導，相較於臉書與推特運用演算法，把最多人回應或最多人按讚的貼文放到訊息流最上面，WT:Social則是把最新的文章連結擺在最前面。不過，WT:Social希望加入「投一票」（upvote）案，允許用戶推薦高品質內容。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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威爾斯說，該網站10月上線以來，用戶數已逼近5萬人，雖仍遠少於臉書的超過20億人，但「顯然（我們）的野心並非5萬或50萬人，而是5,000萬、5億人」。

WT:Social的運作獨立於維基百科之外，但威爾斯借用維基百科的商業模式，經營這個網站。威爾斯說，已有超過200人捐款。

WT:Social希望打造規模較小、具有利基、且能自我維護的社群。該網站仰賴用戶社群監督可能的濫用情事，威爾斯說，「平台上幾乎所有內容都可編輯，這能鼓勵良好的網路行為」。