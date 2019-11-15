日本雅虎LINE洽談大合併
軟銀集團旗下新聞和購物網站雅虎日本14日證實，正與日本通訊軟體巨擘LINE洽商合併。這筆交易可望擴大軟銀集團的事業版圖，打造日本用戶數超過1億人的龐大數位平台，也凸顯軟銀執行長孫正義想建立「日本版阿里巴巴」網路生態系的企圖心。
日本雅虎的母公司Z Holdings和LINE在14日證實，雙方正在洽談合併事宜，但還沒做出最終決定。軟銀集團的電信子公司軟體銀行持有Z Holdings的44%股權，南韓Naver在6月底時擁有LINE的72.6%股權。
日經新聞與共同社報導，知情人士透露，軟銀和Naver正考慮共同成立一家控股公司，雙方各持有50%股權，並把日本雅虎和LINE安置在這家控股公司底下，最快可望本月達成協議。日本雅虎和LINE合併後，其數位平台光是在日本的用戶數就將超過1億人。
日經新聞報導，孫正義一直對LINE很感興趣。一名軟銀主管表示：「孫正義想打造日本版阿里巴巴，以日本雅虎為核心。」軟銀對阿里巴巴的投資不僅是規模最大，也被認為是孫正義最成功的一筆投資。阿里巴巴目前已從跨足其他領域，包括電子錢包支付寶，並擁有超過10億名用戶。
軟銀去年10月傾盡集團資源，與日本雅虎創立行動支付服務PayPay，Z Holdings則在今年9月收購日本富豪前澤友作的服飾電商平台Zozo，若日本雅虎能順利與LINE合併，將能顯著擴大軟銀的事業版圖。
Z Holdings在今年3月底止的2018年度營收為9,547億日圓，LINE在去年12月底止的年度迎收則為2,071億日圓，雙方合併後，營收將超越日本樂天，稱霸日本國內主要網路業者。
分析師指出，LINE應用程式在日本約有8,000萬名活躍用戶，日本雅虎約有5,000萬人，雖然一些用戶可能重複，但這樁交易將能帶來交叉銷售的機會，也能取得更多數據，從而更精準投放定位廣告、提振銷售，並在數位支付領域取得決定性的領先地位，日本雅虎也能藉此打入泰國與台灣等地的LINE行動用戶市場。
不過，這樁合併案也有一些挑戰待克服，包括在雙方合併後、軟銀與Naver將共同參與決策所造成的決策混亂，以及當局的反托辣斯疑慮等。
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