花旗策略師：2020美股面臨4朵烏雲

2019-11-14 22:57 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



美股標普500指數今年來大漲23%，眼看全年可能締造2013年以來最大年漲幅紀錄。展望明年，花旗集團（ Citigroup）策略師認為，2020年可能飄來四朵烏雲，使美股前景轉趨黯淡。

花旗首席美國股市策略師雷科維奇（Tobias Levkovich）接受財經新聞網站MarketWatch訪問時表示，他對2020年美股展望有以下四大顧慮：

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一，金融情勢趨緊

雷科維奇說，美國聯準會（Fed）對銀行高階放貸主管的最新意見調查報告在11月4日出爐，報告顯示，授信條件「再度緊縮」，意味約莫九個月後經濟將面臨挑戰，亦即「到明年8月或9月，工業景氣將再度疲軟，這將傷害企業盈餘」。他指出，今年1月的放款報告顯示信用條件趨緊，結果9月製造業景氣就陷入萎縮。

二，明年利潤率看跌

雷科維奇表示，從他追蹤的一項領先指標看來，明年利潤率趨勢可能往下走。利潤率是衡量企業獲利能力的一種指標。

三，殖利率曲線預示波動加劇

殖利率曲線的形狀也令人憂慮。投資人通常可依據殖利率曲線，了解未來的利率走向。但雷科維奇認為，殖利率曲線也能預示兩年後股市波動情況，而目前的曲線顯示，2020年底至2021年「波動將 遞增」，「通常意味市場會回跌」。

四，美國總統大選

選舉給投資界帶來一些不確定性。不過，雷科維奇表示，這全看選舉結果和候選人而定。

那麼，今年美股會漲到多高呢？今年躋身華爾街預測最準確策略師之林的雷科維奇認為，美股可能「稍微漲過頭」。他9月時把年底標普500指數目標價位提高到3,050點。標普500指數13日以3,094.04點作收。