親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

花旗策略師：2020美股面臨4朵烏雲

2019-11-14 22:57經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美股標普500指數今年來大漲23%，眼看全年可能締造2013年以來最大年漲幅紀錄。展望明年，花旗集團（ Citigroup）策略師認為，2020年可能飄來四朵烏雲，使美股前景轉趨黯淡。

花旗首席美國股市策略師雷科維奇（Tobias Levkovich）接受財經新聞網站MarketWatch訪問時表示，他對2020年美股展望有以下四大顧慮：

一，金融情勢趨緊

雷科維奇說，美國聯準會（Fed）對銀行高階放貸主管的最新意見調查報告在11月4日出爐，報告顯示，授信條件「再度緊縮」，意味約莫九個月後經濟將面臨挑戰，亦即「到明年8月或9月，工業景氣將再度疲軟，這將傷害企業盈餘」。他指出，今年1月的放款報告顯示信用條件趨緊，結果9月製造業景氣就陷入萎縮。

二，明年利潤率看跌

雷科維奇表示，從他追蹤的一項領先指標看來，明年利潤率趨勢可能往下走。利潤率是衡量企業獲利能力的一種指標。

三，殖利率曲線預示波動加劇

殖利率曲線的形狀也令人憂慮。投資人通常可依據殖利率曲線，了解未來的利率走向。但雷科維奇認為，殖利率曲線也能預示兩年後股市波動情況，而目前的曲線顯示，2020年底至2021年「波動將 遞增」，「通常意味市場會回跌」。

四，美國總統大選

選舉給投資界帶來一些不確定性。不過，雷科維奇表示，這全看選舉結果和候選人而定。

那麼，今年美股會漲到多高呢？今年躋身華爾街預測最準確策略師之林的雷科維奇認為，美股可能「稍微漲過頭」。他9月時把年底標普500指數目標價位提高到3,050點。標普500指數13日以3,094.04點作收。

他說：「我們仍認為，技術分析師和線圖分析師或許會喊出更高的市場價位…也許有一些上漲空間，但或許比之前縮小了些，畢竟美股在大約一個月之內已漲了7%。」

目前為止，2019年美股表現亮麗，但分析師認為2020年可能面臨回跌壓力。美聯社
目前為止，2019年美股表現亮麗，但分析師認為2020年可能面臨回跌壓力。美聯社
分享

美股標普

相關新聞

3大誘因 吸引科技公司競相跨足銀行服務

2019-11-14 18:39

繼日本小七 全家也宣布實施非24小時營業

2019-11-14 18:19

分析師：美股短線有利多助攻 但慎防2情況

2019-11-14 17:57

德國Q3經濟微幅成長0.1% 驚險避開衰退

2019-11-14 15:56

日本第三季GDP 年成長率僅0.2%

2019-11-14 14:38

沙美上市日 股市回檔時？

2019-11-14 12:55

華倫猛轟Apple Card性別歧視 高盛急滅火

2019-11-14 12:16

日本第3季經濟成長增幅創一年來最低

2019-11-14 10:03

思科財測不如預期 盤後股價挫跌逾4%

2019-11-14 09:53

Fed主席鮑爾：川普提出的負利率並不適合美國經濟

2019-11-14 09:21

道瓊、標普500指數再創新高 貿易不確定性抑制漲幅

2019-11-14 07:41

美中貿易談判雖有疑慮 道瓊、標普仍雙創歷史新高

2019-11-14 05:44

道瓊有望再創新高 這次鮑爾功勞或許比米老鼠小一些

2019-11-14 02:22

國際能源署預測：2030年…石油需求停滯

2019-11-14 00:30

特斯拉歐洲工廠 落腳柏林

2019-11-14 00:30

紐國意外未降息 紐元大漲

2019-11-14 00:30

美物價彈升幅度 超預期

2019-11-14 00:28

Fed鮑爾國會作證 利率短期不調整

2019-11-14 00:27

日經：Yahoo日本擬和LINE合併

2019-11-13 23:20

印度通膨率超出中期目標 央行寬鬆步調可望放慢

2019-11-13 22:43

日經：日本雅虎和LINE合併談判 進入最後階段

2019-11-13 22:17

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

華爾街日報：美中貿易談判因農產採購問題遇障礙

2019-11-14 03:57

水深火熱…威尼斯淹水1.87公尺深 澳洲野火燒不停

2019-11-14 00:19

法國鄉村味崩壞 幫凶為何是自動販賣機…

2019-11-14 10:00

初生男嬰昏迷準備拔管 父母抱起告別時突睜眼甦醒

2019-11-14 09:29

得不償失！ 男子搭機偷渡肥貓 40萬英里點數報銷

2019-11-14 14:12

影／威尼斯水淹187公分 男子在聖馬可廣場游泳

2019-11-14 11:14

進浴室突生產！纖細辣模陣痛10分鐘 「掉出女嬰」才知懷孕

2019-11-14 15:55

中美貿易談判最後一哩路為何難走？BBC這樣分析

2019-11-14 13:03

超可愛獨角獸小狗獲救！尾巴只讓牠看起來更酷

2019-11-14 09:38

Fed主席鮑爾國會作證：很難真正理解中國大陸經濟

2019-11-14 08:25

繼日本小七 全家也宣布實施非24小時營業

2019-11-14 18:19

睡覺直播任人看 住日本旅館1晚竟不用40元！

2019-11-14 15:02

澳洲森林大火燒不停 可能惡化成火風暴

2019-11-14 10:56

憂糖尿病纏身 印尼發起不吃米飯運動

2019-11-14 20:15

親川普媒體看首場彈劾公聽會：民主黨要緊張了

2019-11-14 18:21

研究：新亞述帝國滅亡原因為氣候變遷

2019-11-14 12:32

超級細菌有多凶險？美國每15分鐘1人喪生

2019-11-14 12:37

駐韓美軍有必要嗎？ 華府放大絕逼韓多分攤軍費

2019-11-14 19:58

「電話門」彈劾調查公開聽證 川普：是個笑話

2019-11-14 07:02

華爾街日報：美中貿易協議文本在農產品採購上受阻

2019-11-14 07:44

Fed鮑爾國會作證 利率短期不調整

2019-11-14 00:27

美中若未達貿易協議 川普揚言耶誕節前調高關稅

2019-11-14 09:15

美中貿易談判雖有疑慮 道瓊、標普仍雙創歷史新高

2019-11-14 05:44

美物價彈升幅度 超預期

2019-11-14 00:28

美副助理部長：美不尋求與陸脫鉤

2019-11-14 13:17

施壓烏克蘭查政敵 彈劾川普大戲首公開 全球緊盯

2019-11-14 00:28

公開聽證關鍵第一天：證詞5大要點 戳破川普謊言

2019-11-14 16:54

道瓊、標普500指數再創新高 貿易不確定性抑制漲幅

2019-11-14 07:41

道瓊有望再創新高 這次鮑爾功勞或許比米老鼠小一些

2019-11-14 02:22

川普語出驚人：土耳其總統和庫德族「關係很好」

2019-11-14 11:26

川普前策士巴農 讚波洛西推動彈劾「手法非常高段」

2019-11-14 17:02

美聯邦法院判決 逕行搜查入境客手機、筆電違憲

2019-11-14 00:32

國際能源署預測：2030年…石油需求停滯

2019-11-14 00:30

運輸排期雖長… 中國買家趁價格低於南美 搶購美國大豆

2019-11-14 13:00

陸商務部稱 中美正就取消加徵關稅幅度深入討論

2019-11-14 16:19

傳農產品採購阻礙美中貿易磋商 納瓦羅：勿聽信謠言

2019-11-14 10:32

彈劾公聽啟動 謝安達批朱利安尼施壓烏克蘭

2019-11-14 00:16

彈劾調查公開聽證登場 川普說太忙沒空看轉播

2019-11-14 03:44

金磚國家峰會 中國巴西簽9項合作協議

2019-11-14 09:43

香港問題延燒海外 韓中學生爆發肢體衝突

2019-11-14 12:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top