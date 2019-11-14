親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

民眾黨取消公布不分區立委記者會 疑與賴香伶有關

習近平：止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務

綠電與軟體人才 特斯拉柏林設廠關鍵

2019-11-14 22:02中央社 柏林14日專電

電動車先驅特斯拉（Tesla）歐洲新廠落腳柏林，為汽車工業投下震撼彈，當地的綠電...
電動車先驅特斯拉（Tesla）歐洲新廠落腳柏林，為汽車工業投下震撼彈，當地的綠電優勢和軟體人才顯然是特斯拉青睞柏林的關鍵。 歐新社
分享

電動車先驅特斯拉（Tesla）歐洲新廠落腳柏林，為汽車工業投下震撼彈，當地的綠電優勢和軟體人才顯然是特斯拉青睞柏林的關鍵。

成功爭取設廠的的布蘭登堡邦（Brandenburg）總理沃依克（Dietmar Woidke）透露，他手下官員與特斯拉秘密談判，時間長達6個月，特斯拉最後決定的關鍵在綠電，「再生能源是未來的原料，布蘭登堡擁有足夠的再生能源，可見氣候保護與經濟發展並行不悖」。

地勢平坦的布蘭登堡邦在德國以風力發電聞名，每人綠電發電量在16個邦排名居首。

再說，汽車工業正從製造業轉型為服務業，柏林雖不是大車廠所在地，沒有完整的汽車產業鏈，身為國際大都會卻能吸引汽車業渴望的年輕軟體人才。

「商報」（Handelsblatt）分析，BMW集團和戴姆勒（Daimler）等大廠早已看上柏林的優勢，將汽車共享和計程車叫車服務的總部設在柏林，隸屬德國車廠的車用圖資公司Here在柏林僱用許多員工。

而且，特斯拉選擇柏林東南郊、行政區屬布蘭登堡邦的工業區蓋超級電池廠（Gigafactory），生產電池和電動車，廠址在明年秋天啟用的柏林新機場（Berlin Brandenburg Airport）旁，對外國員工來說交通特別便利。

隨著汽車工業邁向電動化，供應鏈將重新洗牌。特斯拉進駐柏林後，德國生產設備和零組件廠可望跟進，專精生產自動化的西門子（Siemens）和采埃孚（ZF Friedrichshafen）、博世（Bosch）等汽車零組件商都可能受惠。

柏林特斯拉德國

相關新聞

3大誘因 吸引科技公司競相跨足銀行服務

2019-11-14 18:39

繼日本小七 全家也宣布實施非24小時營業

2019-11-14 18:19

分析師：美股短線有利多助攻 但慎防2情況

2019-11-14 17:57

德國Q3經濟微幅成長0.1% 驚險避開衰退

2019-11-14 15:56

日本第三季GDP 年成長率僅0.2%

2019-11-14 14:38

沙美上市日 股市回檔時？

2019-11-14 12:55

華倫猛轟Apple Card性別歧視 高盛急滅火

2019-11-14 12:16

日本第3季經濟成長增幅創一年來最低

2019-11-14 10:03

思科財測不如預期 盤後股價挫跌逾4%

2019-11-14 09:53

Fed主席鮑爾：川普提出的負利率並不適合美國經濟

2019-11-14 09:21

道瓊、標普500指數再創新高 貿易不確定性抑制漲幅

2019-11-14 07:41

美中貿易談判雖有疑慮 道瓊、標普仍雙創歷史新高

2019-11-14 05:44

道瓊有望再創新高 這次鮑爾功勞或許比米老鼠小一些

2019-11-14 02:22

國際能源署預測：2030年…石油需求停滯

2019-11-14 00:30

特斯拉歐洲工廠 落腳柏林

2019-11-14 00:30

紐國意外未降息 紐元大漲

2019-11-14 00:30

美物價彈升幅度 超預期

2019-11-14 00:28

Fed鮑爾國會作證 利率短期不調整

2019-11-14 00:27

日經：Yahoo日本擬和LINE合併

2019-11-13 23:20

印度通膨率超出中期目標 央行寬鬆步調可望放慢

2019-11-13 22:43

日經：日本雅虎和LINE合併談判 進入最後階段

2019-11-13 22:17

特斯拉落腳柏林 德媒：看好歐洲市場潛力

2019-11-13 20:33

六成富豪投資人 將增持現金

2019-11-13 00:12

亞太不動產前景 星國最靚

2019-11-13 00:11

美對歐車加稅 傳延半年決定

2019-11-13 00:11

大摩：明年初油價看跌30%

2019-11-13 00:11

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

華爾街日報：美中貿易談判因農產採購問題遇障礙

2019-11-14 03:57

水深火熱…威尼斯淹水1.87公尺深 澳洲野火燒不停

2019-11-14 00:19

法國鄉村味崩壞 幫凶為何是自動販賣機…

2019-11-14 10:00

初生男嬰昏迷準備拔管 父母抱起告別時突睜眼甦醒

2019-11-14 09:29

得不償失！ 男子搭機偷渡肥貓 40萬英里點數報銷

2019-11-14 14:12

影／威尼斯水淹187公分 男子在聖馬可廣場游泳

2019-11-14 11:14

川普彈劾調查公開聽證會 關鍵4看點

2019-11-14 00:02

超可愛獨角獸小狗獲救！尾巴只讓牠看起來更酷

2019-11-14 09:38

中美貿易談判最後一哩路為何難走？BBC這樣分析

2019-11-14 13:03

Fed主席鮑爾國會作證：很難真正理解中國大陸經濟

2019-11-14 08:25

進浴室突生產！纖細辣模陣痛10分鐘 「掉出女嬰」才知懷孕

2019-11-14 15:55

美中談協議 川普發出威脅論

2019-11-13 23:43

睡覺直播任人看 住日本旅館1晚竟不用40元！

2019-11-14 15:02

澳洲森林大火燒不停 可能惡化成火風暴

2019-11-14 10:56

繼日本小七 全家也宣布實施非24小時營業

2019-11-14 18:19

親川普媒體看首場彈劾公聽會：民主黨要緊張了

2019-11-14 18:21

研究：新亞述帝國滅亡原因為氣候變遷

2019-11-14 12:32

超級細菌有多凶險？美國每15分鐘1人喪生

2019-11-14 12:37

日經：Yahoo日本擬和LINE合併

2019-11-13 23:20

「電話門」彈劾調查公開聽證 川普：是個笑話

2019-11-14 07:02

Fed鮑爾國會作證 利率短期不調整

2019-11-14 00:27

憂糖尿病纏身 印尼發起不吃米飯運動

2019-11-14 20:15

華爾街日報：美中貿易協議文本在農產品採購上受阻

2019-11-14 07:44

美中貿易談判雖有疑慮 道瓊、標普仍雙創歷史新高

2019-11-14 05:44

美中若未達貿易協議 川普揚言耶誕節前調高關稅

2019-11-14 09:15

美物價彈升幅度 超預期

2019-11-14 00:28

美副助理部長：美不尋求與陸脫鉤

2019-11-14 13:17

駐韓美軍有必要嗎？ 華府放大絕逼韓多分攤軍費

2019-11-14 19:58

施壓烏克蘭查政敵 彈劾川普大戲首公開 全球緊盯

2019-11-14 00:28

道瓊、標普500指數再創新高 貿易不確定性抑制漲幅

2019-11-14 07:41

道瓊有望再創新高 這次鮑爾功勞或許比米老鼠小一些

2019-11-14 02:22

公開聽證關鍵第一天：證詞5大要點 戳破川普謊言

2019-11-14 16:54

川普語出驚人：土耳其總統和庫德族「關係很好」

2019-11-14 11:26

「我不會退縮！」澳女義消帶孕打野火

2019-11-13 22:43

國際能源署預測：2030年…石油需求停滯

2019-11-14 00:30

美聯邦法院判決 逕行搜查入境客手機、筆電違憲

2019-11-14 00:32

美取消關稅範圍...協議談成關鍵

2019-11-13 23:42

川普前策士巴農 讚波洛西推動彈劾「手法非常高段」

2019-11-14 17:02

Fed主席鮑爾：短期內不可能調整利率

2019-11-13 22:52

運輸排期雖長… 中國買家趁價格低於南美 搶購美國大豆

2019-11-14 13:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top