綠電與軟體人才 特斯拉柏林設廠關鍵

2019-11-14 22:02 中央社 柏林14日專電



電動車先驅特斯拉（Tesla）歐洲新廠落腳柏林，為汽車工業投下震撼彈，當地的綠電優勢和軟體人才顯然是特斯拉青睞柏林的關鍵。 歐新社 分享 facebook

電動車先驅特斯拉（Tesla）歐洲新廠落腳柏林，為汽車工業投下震撼彈，當地的綠電優勢和軟體人才顯然是特斯拉青睞柏林的關鍵。

成功爭取設廠的的布蘭登堡邦（Brandenburg）總理沃依克（Dietmar Woidke）透露，他手下官員與特斯拉秘密談判，時間長達6個月，特斯拉最後決定的關鍵在綠電，「再生能源是未來的原料，布蘭登堡擁有足夠的再生能源，可見氣候保護與經濟發展並行不悖」。

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地勢平坦的布蘭登堡邦在德國以風力發電聞名，每人綠電發電量在16個邦排名居首。

再說，汽車工業正從製造業轉型為服務業，柏林雖不是大車廠所在地，沒有完整的汽車產業鏈，身為國際大都會卻能吸引汽車業渴望的年輕軟體人才。

「商報」（Handelsblatt）分析，BMW集團和戴姆勒（Daimler）等大廠早已看上柏林的優勢，將汽車共享和計程車叫車服務的總部設在柏林，隸屬德國車廠的車用圖資公司Here在柏林僱用許多員工。

而且，特斯拉選擇柏林東南郊、行政區屬布蘭登堡邦的工業區蓋超級電池廠（Gigafactory），生產電池和電動車，廠址在明年秋天啟用的柏林新機場（Berlin Brandenburg Airport）旁，對外國員工來說交通特別便利。

隨著汽車工業邁向電動化，供應鏈將重新洗牌。特斯拉進駐柏林後，德國生產設備和零組件廠可望跟進，專精生產自動化的西門子（Siemens）和采埃孚（ZF Friedrichshafen）、博世（Bosch）等汽車零組件商都可能受惠。