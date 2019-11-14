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專家：美中若簽署第一階段貿易協議 人民幣估升至6.9元

2019-11-14 20:24經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

法國農業信貸銀行的經濟學家表示，如果美中簽署第一階段貿易協議，人民幣兌美元將走升。

農業信貸銀行首席中國經濟學家柯瓦奇克說：「我們認為，若第一階段貿易協議達成，包含不再加徵關稅，那麼人民幣有升值空間」。

柯瓦奇克說，當然外界會擔憂第一階段貿易協議的進程，但該行認為，最終有八成機會在本季簽署此協議，如果成真，人民幣可能升至6.90元兌1美元。

過去一個月來，離岸及在岸人民幣報價約在7.00元徘徊，上次這兩種人民幣報價觸及6.90元的時間點分別是今年7月及8月。

人民幣行情與美中貿易戰的進程高度連動。這一年多來雙方相互祭出高額關稅，使中國的經濟及貨幣承受不小壓力。

柯瓦奇克表示，人民幣已「過度彌補」關稅造成的經濟衝擊，意味著人民幣過度貶值，這是人民幣會因美中簽署第一階段貿易協議而走升的原因之一。另外他認為，從去年4月至5月貿易戰開打以來，受美國加徵關稅影響，中國進口貨品在全球面臨的關稅上揚約2.6%，但人民幣同期間卻貶了3.6%，證實人民幣貶過頭。

人民幣兌美元預料將升值。美聯社。
人民幣兌美元預料將升值。美聯社。
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