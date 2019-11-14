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3大誘因 吸引科技公司競相跨足銀行服務

2019-11-14 18:39經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

華爾街日報報導，Google計劃與花旗集團（Citigroup）和史丹福大學信用合作社聯手，預計明年推出代號為「Cache」的支票帳戶服務，跟進其他科技公司跨足傳統銀行服務的腳步。

這不是Google首次嘗試涉足銀行業領域。該公司之前已推出「Google Wallet」應用程式（App），讓使用者把信用卡和簽帳金融卡資料以數位方式儲存，以便進行線上購物。

Google將加入一長串跨足銀行服務領域的科技公司行列。蘋果公司今年與高盛聯手推出一款信用卡；亞馬遜醞釀跨入銀行服務的傳聞已久，具體行動包括在2017年推出稱為「亞馬遜現金」（Amazon Cash）的服務，讓民眾使用禮物卡為自己的亞馬遜帳戶儲值。

為什麼這麼多科技公司想提供銀行服務？據財經新聞網站MarketWatch分析，有以下幾個因素：

1. 企業想取得你的資料

銀行帳戶富含與消費者習慣相關的資料，由此可洞悉某個客戶賺多少錢、常去哪裡消費、是否設法把錢存起來等等。個人理財網站Bankrate首席金融分析師麥布萊德（Greg McBride）說：「對於做消費者生意的商家而言，擁有最豐富資料的人將是贏家。」

分析師認為，蘋果決定與高盛聯手推出Apple Card信用卡，背後也是基於同樣的邏輯。

2. 銀行顧客是長久的顧客

麥布萊德指出，提供銀行服務，可「提高顧客關係黏著度」。他說：「銀行老早就領悟到，若把直接存款、簽帳金融卡和線上支付與支票帳戶連結，顧客黏著度會大幅提高。」

所謂黏著度高，指的是顧客難以轉用對手公司提供的服務。2017年Bankrate與Money Magazine的一項報告發現，美國成年人使用同一主要支票帳戶的期間平均長達16年之久，超過25%的成年人甚至同一帳戶使用超過20年。

3. 開發無銀行帳戶的顧客市場

專家指出，亞馬遜之所以推出「亞馬遜現金」儲值服務，正是為了吸引更多沒有銀行帳戶、或很少使用銀行帳戶的顧客。

報導傳出Google醞釀明年推出代號「Cache」的支票帳戶服務，可能著眼於取得...
報導傳出Google醞釀明年推出代號「Cache」的支票帳戶服務，可能著眼於取得寶貴的顧客資料以及建立長期顧客關係。美聯社
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