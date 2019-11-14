花旗：全球資金流轉向 可望為多頭市場再打一隻腳
2019-11-14 17:51
經濟日報 編譯葉亭均
／綜合外電
花旗集團表示，全球股票漲勢面對的一項不利因素正出現翻轉跡象，而這可能會進一步提振股市。
巴克蘭（Robert Buckland）在內的花旗策略師13日在報告中表示，在全球股市指數今年來大漲20%之際，投資人已淨賣出2,300億美元股票。這種情況以往只出現過兩次，而當趨勢逆轉時，資金流入會帶動隔年股市上漲約20%。
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花旗團隊表示：「11月正邁向兩年來首次單月資金流入新興與已開發市場股票基金。如果這延續下去，可望為漲勢進一步增添動能。」
MSCI全球已開發市場指數今年來已上漲20%，因市場對全球央行貨幣刺激措施抱持的希望，超過對美中貿易戰影響的擔憂。
花旗策略師表示：「股價和資金流類似的脫鉤情況曾在2012年和2016年出現過。在這兩次情況中，隨著資金流出轉為資金流入，全球股市在接下來的12個月繼續上漲20%。」
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