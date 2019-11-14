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華倫猛轟Apple Card性別歧視 高盛急滅火

2019-11-14 12:16經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

由高盛（Goldman Sachs）提供金融服務的蘋果信用卡（Apple Card）最近幾天因為信用額度的核定涉嫌歧視女性，鬧得沸沸揚揚。身為女性的民主黨總統初選候選人華倫撿到槍，周三（13日）受訪時砲轟高盛，呼籲婦女同胞打電話向高盛抗議要求改正。

不必華倫號召，幾天下來這個美國網路社群熱議話題早已讓高盛面對排山倒海的批評和指責。高盛回應表示，客戶如有不滿可以要求重新評估信用額度。

彭博資訊報導，Apple Card這宗高盛與蘋果兩大咖的華麗合作，上周末傳出紐約州金融服務署正在調查蘋果與高盛共同推出的信用卡Apple Card如何決定信用額度。事件緣起是美國一位科技企業家推文指控Apple Card決定申請人的信用額度所用的演算法有性別歧視，他的信用額度竟是他妻子的20倍，他連發推文髒話開罵，立即引發網路議論。

隨後連蘋果共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）受訪時也直陳，儘管他自己和妻子擁有共同的銀行和信用卡帳戶，其他金融機構都對他們兩人一視同仁，但Apple Card給他的信用額度卻是他妻子的十倍。

高盛現在出面滅火，一位發言人對彭博強調：「高盛不曾、也將不會以性別、種族、年齡、性取向或任何其他法令禁止的因素來決定信用能力。信用額度的核定取決於申請人個別的徵信報告。高盛歡迎政府決策者與立法者來討論這個議題。」

彭博指出，高盛這次成為眾矢之的，其中一個原因是他們核發Apple Card時不像許多銀行同業那樣允許一個家戶內的人共享帳戶，這可能導致夫妻這樣的家庭成員間的信用額度產生明顯差距。

高盛13日說，他們將會讓Apple Card持卡人可與家人能夠共享一個信用額度。

Apple Card涉嫌性別歧視風波，讓華倫撿到槍。 彭博資訊
Apple Card涉嫌性別歧視風波，讓華倫撿到槍。 彭博資訊
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信用性別歧視民主黨

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