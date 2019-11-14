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日本第3季經濟成長增幅創一年來最低

2019-11-14 10:03經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

日本第3季經濟成長增幅遠不如預期，創一年來新低。主要原因在於美中貿易戰以及全球需求疲軟打擊出口。路透指出，決策當局因而仍舊面臨壓力，必須推出更多的財政與貨幣刺激政策來提振脆弱的經濟復甦。

日本政府今天（14日）公布國內生產毛額（GDP）初值資料，第3季GDP年化成長率只有0.2%，低於預期的0.8%甚多。與第2季修正後的1.8%成長率相比，更是大幅放緩。這是去年第3季經濟萎縮2%以來的最低增幅。

路透說，衰弱無力的數據讓國會議員可以拉高分貝，要求政府擴大財政開支來支撐經濟。許多人擔心10月調高消費稅會再對經濟造成打擊。

日本東京一處工業港口貨櫃區。 路透
日本東京一處工業港口貨櫃區。 路透
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