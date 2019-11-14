思科財測不如預期 盤後股價挫跌逾4%

2019-11-14 09:53 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



網路設備大廠思科（Cisco）財測遠低於市場預期，反映包括美中貿易戰在內的全球政治及經濟不確定性，已導致企業延後採購硬體。思科公布財報後，盤後股價一度下跌逾4%。

思科預估，會計年度第2季營收將較去年同期下滑3%至5%，約為119億美元，低於分析師預測的128億美元。經調整後每股盈餘將為0.75美元至0.77美元，同樣不如預期。

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思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）目前正帶領公司轉型，朝網路軟體和服務的方向邁進。這些努力已獲得一些成效，但目前思科的營收主要仍來自銷售互聯網和企業網路所需的設備。