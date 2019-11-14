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台股ADR漲跌互見 台積電漲1.4%

2019-11-14 08:28經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

台股ADR周三漲跌互見，台積電漲1.40%。

道瓊斯工業指數收漲92.1點或0.33%，至27,783.59點，標普500指數收漲2.2點或0.07%，至3,094.04點，那斯達克指數收跌3.99點或0.05%，至8,482.10點。

台灣加權股價指數周三下跌52.54點或0.46%，收11,467.83點。

以下是台股ADR各股周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.11 -0.01

中華電 CHT 37.17 -0.30

台積電 TSM 52.88 +1.40

聯電 UMC 2.32 -1.28

資料來源：彭博資訊

台股台積電標普

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