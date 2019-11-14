經濟前景樂觀推升油價 貿易不確定性助金價走高

2019-11-14 08:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



油價周三小幅上漲，因美國聯準會（Fed）主席鮑爾和石油輸出國組織（OPEC）對經濟前景感到樂觀。金價上揚，美國總統川普的貿易談話打壓市場對美中達成貿易協議的樂觀情緒，且報導稱美中貿易談判在農產品採購方面遭遇障礙。

布蘭特原油期貨上漲0.31美元或0.5%，結算價報每桶62.37美元。西德州原油期貨上漲0.32美元或0.6%，結算價報每桶57.12美元。

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報導稱，OPEC預計非OPEC產油國的供應可能減少，此外，OPEC表示未見全球經濟衰退跡象，美國頁岩油產量在2020年的增幅可能遠低於預期。

Fed主席鮑爾表示，美國經濟將持續擴張，而近期降息的全面影響仍未顯現，美國經濟基本前景仍然有利。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「Fed主席鮑爾的說法，令風險偏好反彈，提振油價。」

金價周三走高，貿易不確定性以及香港抗議活動打壓風險偏好，美中貿易磋商前景的樂觀情緒正在消退。

黃金現貨上漲0.4%，報每英兩1,462.03美元。美國黃金期貨收漲0.7%，結算價報每英兩1,463.30美元。

U.S. Global Investors首席交易員Michael Matousek表示：「川普揚言提高關稅，吸引買家購入黃金。長期來看，黃金仍是避險資產，金市整體趨勢仍看漲。」

寶盛銀行的Carsten Menke表示：「美中貿易關係反覆，讓投資人保持警惕，全球經濟成長放緩支撐黃金需求的有利基本面因素仍然存在。」