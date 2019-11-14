美元持穩 美中貿易協議疑慮抑制漲勢

2019-11-14 08:07 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美元周三持平，盤中一度觸及近一個月以來最高水準，因美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，只要經濟前景繼續走在正軌上，央行可能維持利率穩定。但華爾街日報引述知情人士稱，美中貿易磋商陷入停滯，因中國不希望達成單方面有利於美國的協議。

DXY美元指數小幅上漲0.07%，報98.373；美元兌日圓和瑞郎均下跌。投資人撤出風險較高的資產，推升日圓和瑞郎等避險資產，日圓兌美元上漲0.21%，報108.76日圓，瑞郎兌美元上漲0.38%，報0.989瑞郎。瑞郎兌歐升至一個月高點。

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