美中貿易談判雖有疑慮 道瓊、標普仍雙創歷史新高

2019-11-14 05:44 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



道瓊工業平均指數創下歷史新高。 （美聯社） 分享 facebook 在迪士尼股價暴漲及投資人分析了聯準會(Fed)主席的國會證詞後，道瓊工業平均指數創下歷史新高。

道指上漲92.1點或0.33%收2萬7783.59點，迪士尼上漲7.35%，因其串流媒體服務Disney+推出不到兩天獲得超過1000萬個訂戶。標普500指數上漲2.2點或0.07%收3094.04點，今年第20度創下新高。那斯達克綜合指數下跌3.99點或0.05%收8482.1點。

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在報導指美中貿易談判在農產品採購方面遇到障礙後，道指漲幅受限。該報導還表示，北京方面正在抗拒美國提出的遏制技術轉讓和執法機制的請求。據報導，中國也拒絕承諾特定金額的美國農產品採購。

報導發布後，主要指數迅速回吐了漲幅，但隨後又重新站穩腳跟。

D.A. Davidson管理研究主管拉根(James Ragan)表示：「市場走高有很多理由，但是全都取決於貿易。」「當貿易出現更多負面消息，股市就會停滯，這一點也不奇怪。」

他說：「貿易協議面臨很大壓力。」「如果甚至無法簽署第一階段貿易協議，那將是個大利空。」

Fed主席鮑爾在向國會聯席經濟委員會聽證的書面講稿中說，只要經濟保持成長，Fed的利率政策就不會改變。

他說：「只要陸續發布的經濟數據與溫和的經濟成長、強勁的勞動市場以及通膨率接近對稱的2%目標的前景保持一致，我們認為當前的貨幣政策立場可能仍是十分適當。」

但是，他警告，低通膨和海外疲軟等挑戰依然存在。

Capital Economics美國資深經濟學者亨特(Andrew Hunter)在報告中表示：「現在看來，Fed可能會維持目前利率很長一段時間。」

史指和那指均在前一交易日創下盤中新高。但Exencial Wealth Advisors投資長柯特尼(Tim Courtney)認為，要為股市回跌做好準備。

他說：「目前的估值絕對處於相當健康的水平上。」「我認為從現在到年底將有5%到10%的修正，以排除流入市場的一些熱錢。」