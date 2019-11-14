道瓊有望再創新高 這次鮑爾功勞或許比米老鼠小一些

2019-11-14 02:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 廖玉玲 ／綜合外電



美股13日開低走高，有望在迪士尼帶動下再寫歷史新頁，儘管盤中翻紅的時間點也正好與美國聯準會（Fed）主席鮑爾赴國會作證時重疊。

道瓊指數在午盤前回升到平盤之上，目前約漲70點，至27,761點，若到收盤仍維持此漲勢，則將再創空前新高紀錄。標普500與那斯達克綜合指數也同步翻紅，約漲0.1%。

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CNBC報導，迪士尼公司的新影音串流服務Disney +儘管12日上線第一天就碰到大當機，但這也反映出其超高人氣，果然一推出就吸引逾1,000萬人註冊成為用戶，股價13日開低走高，目前漲逾4%，也帶動了道瓊指數勁揚。

至於聯準會主席鮑爾同日在國會聯合經濟委員會的這場聽證會，原訂去年底登場。他在預先準備好的證詞中表示，只要經濟持續成長，Fed的利率路徑就不太可能改變。

他也不忘提醒，低通膨和海外狀況疲軟等挑戰仍在。